آتش سوزی گندمزارهای گلوگاه خسارت ۳ ميليارد ريالی داشت

رضا پورفلاح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اين آتش سوزی در گندمزارهاي مناطق مختلف خورشيد کلا، نظام محله و قلعه پايان اتفاق افتاد که با توجه به اينکه گندمزارهای روستای قلعه پايان در جوار جنگل بوده است با اعزام و واکنش سريع نيروهای امدادی و مردم اين آتش مهار و از خسارت به جنگل خوددداری شد.

وی با اعلام اينکه علت اصلی اين حادثه و اتفاق در دست بررسی است، اظهار داشت: هنوز علت اصلی و قطعی اين آتش سوزی که منجر به خسارت به ۵۰ هکتار از گندمزارهای شهرستان گلوگاه شد مشخص نشده اما گرمای هوا و وزش باد گرم يکی از اين دلايل عنوان شده است.

مدير جهاد کشاورزی گلوگاه با اشاره به اينکه اين آتش سوزی سه ميليارد ريال خسارت داشته است گفت: علاوه بر آتش در گندمزارها، آتش به سه واحد دامداری نیز خسارات جدی وارد کرد و تمامی کاه و کلش موجود در انبار دامداری را سوزاند و به تاسیسات پایه آن صدماتی وارد شد.

پورفلاح در ادامه با بيان اينکه کشاورزان از سوزاندن كاه و كلش مزارع گندم خودداری كنند، يادآور شد: آموزش های لازم و توصيه های فنی در اين رابطه به کشاورزان انجام شده است که براي حفظ بقایای گیاهی از سوزاندن کاه و کلش باقیمانده روی زمین خودداري کنند تا عناصر مغزي همچون منيزيم، گوگرد و غيره در خاک باقي بماند و با آتش زدن از بين نرود.

وی افزود: پسماندهای محصولات زراعی منابع مهم تولید و تجدید مواد آلی خاک هستند و جلوگیری از سوزاندن کاه و کلش غلات، حاصلخیزی خاک را به همراه دارد که کشاورزان بايد به اين نکته مهم توجه کنند.

بیماری مرغی در گلوگاه گزارش نشده است

مدير جهاد کشاورزی گلوگاه در بخش ديگري از اين گفتگو با بيان اينکه تاکنون هيچ موردي از بيماري مرغ و آنفلونزاي مرغي در گلوگاه گزارش نشده است، اظهار داشت: از طريق دامپزشکی و شبکه بهداشت، اطلاع رسانی مناسب در اين زمينه انجام شده و نظارت و کنترل دائمي از مرغداری ها انجام مي شود.

پورفلاح گفت: با توجه به اجراي " طرح مبارزه با شيوع اين بيماری آنفلونزای مرغي" همکاری لازم توسط مرغداران با ماموران دامپزشکي و شبکه بهداشت انجام می شود و تاکنون نيز گزارشی مبني بر وجود اين بيماري در منطقه گزارش نشده است.

شهرستان گلوگاه در شرقی ترين نقطه مازندران واقع شده است که داراي ۵۷ واحد مرغداری با ۱۱۲ هزار قطعه جوجه ريزی است.