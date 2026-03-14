کمیل عسکری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به روند فعالیت‌های تولیدی در بخش کشاورزی و دامپروری شهرستان گلوگاه اظهار کرد: در سال جاری بیش از پنج میلیون قطعه جوجه در واحدهای پرورش مرغ گوشتی این شهرستان جوجه‌ریزی شده که بیانگر ظرفیت مناسب این منطقه در تولید گوشت مرغ است.

وی با بیان اینکه صنعت مرغداری از بخش‌های مهم تولید در گلوگاه به شمار می‌رود، افزود: فعالیت مستمر مرغداران و پشتیبانی‌های بخش جهاد کشاورزی نقش مهمی در افزایش تولید و تأمین نیاز بازار ایفا می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه تأمین نهاده‌های کشاورزی اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت از بهره‌برداران و افزایش بهره‌وری مزارع و باغات، سه هزار تن کود شیمیایی یارانه‌ای در میان کشاورزان این شهرستان توزیع شده است.

عسکری ادامه داد: این کودها شامل انواع ازته، فسفاته و پتاسه بوده که از طریق شبکه کارگزاری‌های مجاز جهاد کشاورزی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اهمیت تأمین به‌موقع نهاده‌ها خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای تأمین و توزیع کود، بذر و سایر نیازهای بخش کشاورزی با هدف پشتیبانی از تولید و افزایش عملکرد محصولات در دستور کار این مدیریت قرار دارد.