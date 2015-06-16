حتی با دست های بسته هم تسلیم زیاده خواهی دشمن نمی شویم

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مراسم تشییع پیکر پاک ۱۷۵ شهید غواص و ۱۰۰ شهید گمنام در میدان بهارستان با اشاره به ۲۶ شهریور سالگرد شهادت شهید صفارهرندی، ایمانی، نیک‌نژاد و بخارایی، شهدای معترض به کاپیتولاسیون گفت: مناسبت امروز با حضور این شهدا قرین است. شهدایی که فضای کشور را در این چند وقت کاملا دگرگون کرده‌اند چه در فضای حضوری و کف خیابان‌ها و چه در فضای مجازی.

وی تاکید کرد: این مردم ثابت‌ کرده‌اند که امروز پیرو راستین این شهدا هستند، در شرایطی که امروز در فضای بین‌المللی ما نیاز به نمایش وحدت و خشم انقلابی داشتیم، این حضور امروز بسیار معنا دار است.

فرمانده اسبق سپاه افزود: امروز داعش به ۳۵ کیلومتری بغداد رسیده است و باید از سوی ملت ایران پیامی به آنها داده می‌شد. امروز در یمن مردم بی‌پناه در حال بمباران شدن هر روزه هستند و لازم بود که بار دیگر از سوی شهدا فریاد الله اکبری بلند شود و گفته شود که فکر نکنید می‌توانید به حیات ننگین‌تان ادامه بدهید.

دبیر مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: اسامی غواص‌ها را همه خواهید شنید ۱۷۵ تن از این شهدا غواصان و خط‌شکنان هستند. همه آنها را شما خواهید شناخت، اما غواصان چه بودند و چه کردند؟ آنها حساس‌ترین ماموریت خط‌شکنی را برعهده داشتند. یک ساعت قبل از شروع عملیات در تاریکی شب، غواص‌ها از دل سرزمین خودی و تاریکی شب باید به سمت دشمن حرکت می‌کردند. از سال سوم جنگ به این طرف جنگ به بن بست رسید و ما به این نتیجه رسیدیم که جنک را باید به آب‌ها بکشانیم و نیروی جدیدی به نام غواص‌ها به نیروهای ما اضافه شدند.

فرمانده سپاه در دوران دفاع مقدس افزود: ما در عملیات والفجر ۸ با ۳۰۰۰ غواص برای اولین بار به مواضع دشمن حمله کردیم و در عملیات کربلای ۴ هم با نیروی کمتری. اما مساله به این سادگی‌ها نبود، غواص‌ها به سمت دشمن می‌رفتند و فقط سرشان از آب بلند بودند، اما نور ستارگان هم سطح آب را روشن می‌کرد و دشمن می‌دید که چیزهایی سیاهی به سمت آنها می‌آید و در کربلای ۴، ماجرا سخت‌تر هم شده بود. چون دشمن از عملیات والفجر ترسیده بود و نورافکن‌هایی را بر ساحل گذاشته بود و تمام سطح اروند را روشن کرده بود و غواص‌ها در چنین شرایطی رفتند و دل به آب زدند.

رضایی تاکید کرد: آنها شجاع‌ترین نیروهای ما بودند. آنها باید مهم‌ترین سنگر دشمن یعنی تیربارها را خاموش می‌کردند و راه را برای نفوذ ما آماده می‌کردند.

فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: در این روزها در خلال همه این احساسات پاک ملت ایران که امروز در اینجا به اوج رسیده است، صداهایی هم از اجنبی برخاسته است. همانهایی که می‌گویند درست است که این شهدا مظلومانه شهید شدند اما در خاک عراق چه می‌‌کردند. عجیب است. شما توقع داشتید به متجاوزین گل می‌دادیم و تشویقشان می‌کردیم؟

وی اظهار داشت: اگر این غواصان در عمق خاک عراق نمی‌جنگیدند امروز ایران امنیت داشت؟ ما باید دشمن را تعقیب می‌کردیم و تنبیه می‌کردیم. دشمنی که به ایران تجاوز کرده بود و ۵ استان ایران را اشغال کرده بود اگر بدون تنبیه و مجازات به خانه خود می رفت امروز هر کسی به خود اجازه نمی‌داد که وارد ایران شود و بگوید مگر با صدام چه کردید که امروز با ما می‌خواهید کنید؟ بنابراین تعقیب متجاوز درسی بود که غواصان ما به دشمن دادند.

رضایی ادامه داد: غواصان ما برای استقلال و پیشرفت کشور جان خود را دو دستی دادند. دست‌هایشان را بستند اما تسلیم نشدند و در مقابل دشمن زانو نزدند. آبادانی و پیشرفت این کشور نیاز به مقاومت و شهادت دارد و این شعار غواصان بود.

دبیرمجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنانش گفت: نباید اخبار غلط به مردم بدهیم نگوییم آب خوردن نداریم، کشور ما محاصره شده است، نگوییم نمی توانیم سر پای خود بایستیم.

رضایی ادامه داد: ملت ایران آنقدر از اندیشمندان، نخبگان و جوانان غیرتمند و آنقدر از انرژی، معرفت، عرفان و از معنویت مملو است که می تواند همه دنیا را سیراب کند.

نباید کسی از نجابت ما سوءاستفاده کند

وی افزود: نکته ای را به نمایندگی از همه رزمندگان دفاع مقدس اعلام می کنم؛ اینکه از نجابت ما سوءاستفاده نکنند. اگر روزی خشم ملت ایران به جوشش درآید، مطمئن باشید غرب افسوس تاریخی خواهد خورد.

فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به پیام ملت ایران گفت: پیام ملت ایران این است که ما دوران قاجار و پهلوی را دیگر تکرار نخواهیم کرد. دیگر سیاست خارجی دوران پهلوی و قاجاری به این کشور بازنخواهد گشت.

رضایی ادامه داد: ما ۳۰۰ سال عقب ماندگی وابستگی و تجزیه را کنار گذاشتیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: ما با کسی جنگ نداریم. می گوییم حرف منطقی ملت ایران را گوش کنید. غنی سازی را در چارچوب اصول بین المللی می خواهیم شما هم لطفا مزاحمت ایجاد نکنید. ما دنبال بمب اتم نیستیم. ما به دنبال پیشرفت هستیم.

فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به غواصان شهید خاطرنشان کرد: این غواصان دست بسته ما چه می گویند؟ می گویند اگر دست های ما بسته باشد و تیربارانمان کنید، تسلیم زور و زیاده خواهی شما نخواهیم شد.

به دنبال حقوق ملت ها و امنیت منطقه هستیم

وی با اشاره به نکته پایانی صحبت های خود اظهار کرد: به همه دنیا اعلام می کنیم که به دنبال حقوق انسان ها هستیم، دنبال حقوق ملت ها هستیم و امنیت منطقه را می خواهیم.

رضایی تاکید کرد: دنبال این هستیم که متجاوزانی که در منطقه حضور دارند از اسرائیل، عربستان و... را سر جای خودشان بنشانیم. بنابراین ما پرچم امنیت به دست داریم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: ما می گوییم تروریسم باید تمام شود، دنبال امنیت و آرامش برای کشورمان هستیم. نمی خواهیم با دست باز ما را تسلیم کنند و عزت و شرفمان را بگیرند.

فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه افزود: دنیا مطمئن باشد تا رهبری، ولایت فقیه و شهادت طلبی در این کشور است، هیچ قدرتی نمی تواند به ایران اسلامی حمله کند. فکرهایتان را روی هم بگذارید قبل از اینکه بخواهید در داخل کشور فتنه ایجاد کنید یا در خارج به مرزهای ما نزدیک شوید.