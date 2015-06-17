برخورد پلیس با حرمت شکنان ماه رمضان/ افزایش۱۵ درصدی تلفات رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا مظاهری ظهر چهارشنبه در نشست خبری گفت: نیروی انتظامی خراسان شمالی در ایام ماه مبارك رمضان طرح های ویژه برقراری نظم و امنیت در این ماه را در دستور كار خود قرار داده است.

وی طرح پیشگیری از وقوع جرائم را یكی از این طرح ها عنوان كرد و افزود: همچنین پلیس استان با حرمت شكنان ماه مبارك رمضان برخورد جدی و قاطعانه خواهد داشت.

سردار مظاهری افزایش گشت های انتظامی در ایام ماه رمضان با هدف پیگشیری از سرقت را از دیگر طرح های ناجا خراسان شمالی همزمان با این ماه مبارک عنوان کرد.

۱۱ درصد دستگیرشدگان از سوی پلیس خراسان شمالی بانوان هستند

فرمانده انتظامی خراسان شمالی در ادامه با اشاره به عملكرد نیروی انتظامی استان طی سال جاری اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا كنون دو هزار و ۸۴۰ نفر در زمینه تمام جرائم توسط پلیس استان دستگیر شدند كه ۸۹ درصد دستگیر شدگان را مرد و ۱۱ درصد را زنان تشكیل می دادند.

وی افزود: پلیس آگاهی خراسان شمالی در این مدت از ۷۱۶ پرونده تشكیل شده سرقت ۵۸۹ مورد را كشف كرد كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۲ درصدی را نشان می دهد.

سردار مظاهری گفت: همچنین در راستای پیشگیری و برخورد با سرقت علاوه بر اجرای طرح های بسیار توسط این پلیس، در طرح قرار گاه مبارزه با سرقت استان دو باند سرقت احشام، خودر و ... نیز كشف شد.

وی اضافه كرد: طی سال جاری ۱۷۵ فقره جعل و كلاهبرداری در شهرستان های مختلف خراسان شمالی توسط نیروی انتظامی كشف و در این رابطه ۹۰ نفر نیز دستگیر شدند.

به گفته این مقام انتظامی در حوزه مبارزه با قاچاق كالا نیز چهار طرح استانی اجرا شد كه طی اجرای این طرح ها ۶۱ نفر دستگیر شدند.

وی افزود: یك مورد دستگیری كلاهبردار حرفه ای در فضای مجازی، كشف باند جاعلین اسكناس در فاروج، دستگیری جاعل اسناد دولتی و دستگیری باند سارقین منزل از دیگر اقدامات پلیس آگاهی استان طی سال جاری است.

۲۴۰ کیلو ماده مخدر در خراسان شمالی کشف شد

سردار مظاهری در حوزه مواد مخدر نیز اولویت ناجا را انهدام باندهای مواد مخدر و برخورد قاطعانه با افراد خرده فروش و اجرای طرح های پاكسازی نقاط آلوده عنوان كرد و گفت: طی سال جاری ۲۴۱ كیلو و ۳۰۰ گرم مواد مخدر نیز توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی كشف و ضبط شد.

وی گفت: همچنین در این مدت ۴۸۸ نفر توزیع كننده، فروشنده و حمل كننده مواد دستگیر و ۱۰ باند مواد مخدر هم منهدم شدند.

سردار مظاهری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به كسب رتبه برتر پلیس ۱۱۰ استان در برقراری تماس های مردمی با این سامانه تصریح كرد: از ابتدای امسال تاكنون ۳۹ هزار و ۵۶۴ فقره تماس با این خط برقرار كه ۲۰ هزار و ۱۵۲ مورد عملیاتی شدند.

این مقام انتظامی در حوزه پلیس امنیت عمومی نیز افزود: كنترل صنوف و باغ تالارها به صورت جدی در دستور كار قرار دارد.

وی افزود: با اجرای طرح امنیت اخلاقی هشت هزار و ۲۵۷ مورد تذكر شفاهی و ۴۶۳ مورد نیز تذكر كتبی داده شده است.

شمار تلفات رانندگی در خراسان شمالی ۱۵ درصد افزایش یافت

سردار مظاهری همچنین از افزایش تلفات ناشی از تصادفات در محورهای درون شهری و برون شهری استان خبر داد و تصریح كرد: از ابتدای امسال ۵۰۹ فقره تصادفات دورن شهری رخ داده كه این میزان نسبت به پارسال دو درصد افزایش داشته، همچنین هفت نفر نیز طی این تصادفات فوت كرده اند كه این میزان نیز نسبت به پارسال ۱۷ درصد بیشتر شده است.

وی افزود: از ۴۰۴ فقره تصادفات برون شهری نیز ۳۸ فقره تصادف منجربه فوت شده كه نسبت به پارسال ۱۵ درصد افزایش داشته است.

سردار مظاهری با توجه به گسترش روز افزون استفاده كنندگان از فضای مجازی گفت: طی هفته گذشته پلیس فتا استان یك نفر هكر حرفه ای را شناسایی و دستگیر كرد.

وی برگزاری ۲۸ جلسه آموزشی در سطح مدارس و دانشگاه ها، تشكیل ۵۵ فقره پرونده در موضوع سرقت اینترنتی، اخاذی، شناسایی سایت های مجرمانه و ... را از دیگر اقدامات پلیس فتا استان عنوان كرد.

سردار مظاهری با اشاره به اجرای طرح پلیس افتخاری به منظور جلب بیشتر مشاركت مردم با نیروی انتظامی گفت: در راستای اجرای این طرح هزار و ۵۰۰ نفر ثبت نام كردند كه از این تعداد ۲۴۲ نفر صلاحیت آنان مشخص و به كارگیری شدند.

وی با اشاره به نقش معاونت اجتماعی و مراكز مشاوره نیروی انتظامی در كاهش آسیب های اجتماعی افزود: در این مدت از ۴۴۳ پرونده تشكیل شده در مراكز مشاوره ناجا استان ۳۷۹ فقره پرونده منجربه سازش شد.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی در خصوص اجرای مرحله دوم طرح تابستانه نیروی انتطامی استان نیز گفت: مرحله دوم این طرح از بیست و ششم تیرماه آغاز شده و تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.