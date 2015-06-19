تخریب ساختمان قدیمی در شرق پایتخت/نجات ۶ نفر از زیر آوار

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ساعت ۹ صبح امروز حادثه ریزش آوار در خیابان نبرد شمالی، کوچه ثانی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و ماموران سه ایستگاه آتش نشانی برای کمک به حادثه دیدگان راهی محل حادثه شدند.

وی گفت: با حضور نجاتگران آتش نشانی، مشخص شد در کنار یک خانه دو طبقه قدیمی، گودبرداری انجام شده که به خاطر انجام گودبرداری، کارگران زمینی به مساحت ۱۵۰ متر مربع را بیش از حد استاندارد گودبرداری کرده و همین امر باعث ریزش ساختمان دو طبقه قدیمی و تخریب کامل آن شده بود.

ملکی گفت: در هنگام آوار منزل قدیمی، ۵ نفر در این خانه محبوس شده بودند که با حضور به موقع نجاتگران و تلاش آتش نشانان، ۲ خانم و ۲ آقا به سلامت از زیر آوار بیرون آورده شده و یک جوان ۲۴ ساله که در هنگام ریزش ساختمان بر روی پله ها ایستاده بود، بعد از ۴۵ دقیقه تلاش زنده از زیر آوار بیرون آمد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گفت: طی این عملیات تنها جوان مصدوم که به شدت از ناحیه دست و پا دچار شکستگی شده بود، بعد از بیرون آمدن از زیر آوار تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل حادثه شد.

ملکی افزود: در قسمت گودبرداری نیز یک کارگر ۲۸ ساله افغان زیر آوار خاک و سنگ گرفتار شده بود که وی نیز زنده از زیر آوار بیرون آمد و تحویل عوامل اورژانس شد.

وی در پایان به شهروندان توصیه کرد در هنگام گودبرداری اگر ساختمان های قدیمی در مجاورت محل گودبرداری وجود دارد حتما قبل از انجام عمل گودبرداری نسبت به ایمن سازی ساختمان قدیمی اقدام شود تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.