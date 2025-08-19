ریزش تالار متروکه هنگام گودبرداری در شهرک ولیعصر

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، از وقوع حادثه ریزش آوار در محل گودبرداری یک ساختمان در شهرک ولیعصر، خیابان بهرامی خبر داد.

به گفته وی، این حادثه ساعت ۱۶:۲۳ ظهر امروز به آتش‌نشانی اعلام شد و بلافاصله دو ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند و در کمتر از ۴ دقیقه در محل حاضر شدند.

ملکی ادامه داد: محل حادثه قطعه زمینی به مساحت تقریبی ۲۵۰ متر مربع بود که به عمق حدود ۶ متر گودبرداری شده بود. در ضلع شرقی این محل، یک تالار پذیرایی قدیمی و متروکه وجود داشت که مدتی طولانی بلااستفاده مانده بود. ناگهان نیمی از این تالار به مساحت حدود ۸۰ تا ۹۰ متر تخریب شد و به داخل محل گودبرداری ریزش کرد.

وی افزود: خوشبختانه در زمان حادثه هیچ فردی داخل ساختمان یا محل گودبرداری حضور نداشت و هیچ مصدوم یا محبوسی گزارش نشد. یک ساعت قبل از وقوع ریزش، تماس‌هایی با آتش‌نشانی گرفته شده و نگرانی‌هایی درباره احتمال ریزش ساختمان مطرح شده بود که منجر به حضور آتش‌نشانان و بررسی‌های دقیق در محل شد.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران مطرح کرد: با حضور آتش‌نشانان و نیروهای شهرداری، کارگران حاضر در محل گودبرداری به سرعت و با تأکید آتش‌نشانی محل را ترک کردند. حتی یک دستگاه بیل مکانیکی که در محل بود نیز خارج شد. این اقدامات پیشگیرانه موجب شد تا نیم ساعت تا ۴۰ دقیقه پس از ترک محل، تخریب ساختمان کناری رخ دهد اما خوشبختانه بدون هیچ گونه مصدومیت یا تلفات جانی.

ملکی تأکید کرد: مردم و کارگران باید به توصیه‌های فرماندهان آتش‌نشانی در محل حوادث توجه کنند، چرا که تصمیمات این افراد بر اساس آموزش و تجربه بوده و می‌تواند از خطرات جانی جلوگیری کند.

وی گفت: ساعت ۱۷:۲۱ محل حادثه به عوامل شهرداری تحویل داده شد و آتش‌نشانان به ایستگاه‌های خود مراجعت کردند.