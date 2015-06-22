کرملین: به تحریم های ضد روسیه پاسخ مقتضی خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی کاخ کرملین امروز در مصاحبه ای ضمن محکوم کردن اقدام اتحادیه اروپا در تمدید تحریم های غیر قانونی ضد روسیه، از پاسخ این کشور به تحریم های کنونی خبر داد.

«دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین امروز در مصاحبه خود به خبرنگاران گفت: مسکو اقدام اتحادیه اروپا در تمدید تحریم های ضد روسیه را بی اساس و غیر قانونی دانسته و به آن پاسخ مقتضی خواهد داد.

پسکوف ادامه داد: علیرغم اینکه روسیه تحریم های کنونی را غیرقانونی و بی پایه و اساس می داند، اما هیچگاه آغاز کننده تمهیدات تحریمی نیز نبوده است.

وی یکی از پاسخ های روسیه به تحریم های کنونی را در واردات محصولات و فراورده های غذایی از اتحادیه اروپا اعلام کرد و افزود: تدابیر تحریمی علیه روسیه نه تنها مشارکت کنندگان در تحریم ها ضد روسیه را متضرر خواهد کرد، بلکه منافع مالیات دهندگان در کشورهای اروپایی را نیز در معرض خطر قرار خواهد داد.

اتحادیه اروپا امروز تحریم های اقتصادی خود علیه روسیه را تا تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۱۶ تمدید کرد. این اقدام به بهانه اطمینان از اجرای کامل توافق مینسک انجام شده است.

توافق مینسک، توافقی است که میان رهبران روسیه، فرانسه، آلمان و اوکراین برای پایان درگیری های در شرق اوکراین به امضا رسیده است. با وجود گذشت چند ماه از امضای این توافق مناطق شرقی اوکراین هنوز شاهد درگیری های پراکنده هستند.

مناطق شرقی اوکراین از ابتدای سال میلادی گذشته پس از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه خواستار جدایی از اوکراین شدند که همین امر منجر به بروز درگیری های خونین در شرق این کشور گردید.

کشورهای غربی به بهانه حمایت مسکو از جدایی طلبان اوکراین، اقدام به تحریم روسیه کرده اند.