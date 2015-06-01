به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، در حالیکه تجار اروپایی سهم زیادی را از عایدات مالی و بازارهای روسیه را به خاطر تحریم های ضد روسی از دست داده اند، آمریکا در خفا روابط تجاری خود با روسیه را گسترش داده است.

هفته نامه اشپیگل چاپ آلمان در مطلبی با عنوان «اروپا در وضعیت هشدار» نوشت: اروپا خود را در معرض خطر می بیند. شرکت های تجاری و تجار اروپایی بر اساس تحریم های اعمال شده اتحادیه اروپا و تحت فشار آمریکا دائماً سهم قابل توجهی از منافع مالی در همکاری های اقتصادی با روسیه را از دست می دهند. اما به نظر می رسد آمریکا با استفاده از خلاء به وجود آمده و در غیاب فعالان اقتصادی اروپایی، به دنبال افزایش روابط تجاری با روسیه است.

این هفته نامه حجم معاملات میان اتحادیه اروپا و روسیه را در دو ماه اول سال ۲۰۱۵ دارای ۱۰% کاهش بیان کرده و در ادامه گفت که آمارهای منتشره روسیه به وضوح نشان می دهد که میزان تجارت میان آمریکا و روسیه در مدت مشابه از رشد ۶% برخوردار بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است: تنها در هفته گذشته شرکت آمریکایی «بِل هلیکوپتر» توافق نامه ای را با شرکت صنعت هوانوردی روسیه به امضاء رساند که بر اساس آن مونتاژ آخرین مدل تغییر یافته بالگرد «بِل ۴۰۷ جی ایکس پی» توسط این شرکت روسی انجام خواهد شد.

اهمیت این تفاهم آنجا بیشتر نمایان می شود که بدانیم اولاً شرکت آمریکایی بِل برای اولین بار است که مونتاژ بالگردهای خود را به یک کشور خارجی واگذار کرده است و ثانیاً شرکت روسی مذکور در فهرست شرکت ها و بازرگانانی قرار دارد که توسط اتحادیه اروپا مورد تحریم قرار گرفته است.

این هفته نامه برای اثبات دلایل خود در این خصوص با محکومیت اقدام «شرکت بویینگ» می افزاید: شرکت بویینگ هم از تحریم های اعمال شده اروپا علیه روسیه هیچ آسیبی را تجربه نکرده و به سرمایه گذاری مشترک خود با روسیه بر اساس توافق ماه آوریل ادامه می دهد.

این در حالیست که شرکت «زیمنس» آلمان در راستای تحریم های ضد روسی قرارداد ۲ میلیارد دلاری ارسال قطارهای پیشرفته و ساخت خطوط ریلی قطارهای پرسرعت از مسکو به شهر کازان را از دست داد؛ قراردادی که چین به جای آلمان برنده آن شد.

اشپیگل به نقل از «فرنک شف» رئیس انجمن تجارت و کسب‌ و کار اروپا در مسکو نوشت: آمریکایی ها برای اعمال تحریم های شدید علیه روسیه به اروپا فشار آوردند، ولی بهتر است بدانیم که مخفیانه مبادلات تجاری خود را با روسیه افزایش دادند.