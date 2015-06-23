ایجاد فرهنگ انزجار از مواد مخدر در همدان/ تقویت فعالیتهای فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین مرادی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه عکس و کاریکاتور پیشگیری از اعتیاد در همدان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مواد مخدر خسارات جبران ناپذیری به جامعه وارد کرده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر فرهنگ انزجار از مواد مخدر باید در استان همدان نهادینه شود، ابراز داشت: مردم باید از مواد مخدر نفرت پیدا کنند و برای این کار تمام دستگاه های اجرایی باید پای کار بیآیند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان با اشاره به اینکه اقدامات مختلف در استان همدان در راستای مبارزه با مواد مخدر، ابراز داشت: سال گذشته استان همدان در اجرای برنامه ها و ارزیابی رتبه هشتم کشور را کسب کرد.

مرادی با اشاره به اینکه این رتبه با تلاش همه دستگاه های اجرایی در استان به دست آمد، افزود: تمام دستگاه های اجرایی استان همدان درگیر مبارزه با مواد مخدر بوده و یکی از سیاست های ستاد مبارزه با مواد مخدر استان همدان اجتماعی کردن امر مبارزه با مود مخدر است.

وی ادامه داد: تمام تشکل های مردم نهاد و اقشار مختلف مردم و سازمان های دولتی باید پای کار بیآیند تا موفق باشیم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان دیگر اولویت مبارزه با مواد مخدر را اولویت های پیشگیری و فرهنگی دانست و ابراز داشت: فعالیت های فرهنگی پیشگیری هزینه کمتری نسبت به درمان دارد.

مرادی با تاکید بر اینکه هدف ستاد مبارزه با مواد مخدر استان همدان در راس قرار گرفتن فعالیت های فرهنگ پیشگیری از اعتیاد است، بیان کرد: کمیته تخصصی فرهنگ پیشگیری فعالتر از سال های قبل در حال فعالیت است.

وی در ادامه سخنانش گفت: برخورد با خرده فروشان مواد مخدر و قاچاقچیان مواد مخدر از جمله اقدامات مهم در استان بوده بطوریکه امروز استان همدان در حوزه مواد مخدر استان ناامنی برای قاچاقچیان است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان برخورد جدی با قاچاقچیان را از اولویت اصلی ستاد مبارزه با خمواد مخدر استان اعلام کرد و گفت: طرح جامعه مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر در استان همدان کارکرد خوبی دارد.

مرادی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی در برخورد با خرده فروشان برخورد جدی داشته است، ابراز داشت: سال گذشته دو مزایده در خصوص اموال مصادره ای برگزار شد.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی استان همدان در مقابله با عرضه مواد مخدر بسیار جدی عمل می کند، بیان داشت: سال گذشته شاهد افزایش ۳۰ درصدی کشفیات مواد مخدر و افزایش ۲۲ درصدی دستگیری قاچاقچیان بودیم.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان گفت: در حوزه مشارکت های مردمی برگزاری کارگاه آموزشی توسط سمن ها انجام شده است.

مرادی در مورد برنامه های هفته مبارزه با مواد مخدر در استان همدان گفت: سخنرانی در مورد مشارکت مردمی و مبارزه با مواد مخدر در نماز جمعه، برگزاری نمایشگاه ها در سطح شهر ها و برگزاری همایش بهبود یافتگان در شهرستان ها و نظارت ویژه بر کمپ های ترک اعتیاد و برگزاری جلسات شورای مبازه با مواد مخدر از جمله برنامه است.

وی در خصوص تاثیر برپایی نمایشگاه در کاهش اعتیاد نیز گفت: برگزاری نمایشگاه های تصویری تاثیر بسزایی در مخاطبان دارد و نگاه فرد را در مورد اعتیاد عوض می کند و بازدارنده است.