ظهور بازارهای جدید کار در جهان/ اشتغال میلیونی زیر خط استاندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان بین المللی کار در تازه ترین گزارش خود درباره اقتصادهای غیررسمی در کشورهای مختلف جهان اعلام کرد: هم اکنون بیش از نیمی از نیروی کار جهان و همچنین ۹۰ درصد شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه، در اقتصادهای غیررسمی فعالیت دارند.

در نتیجه میلیون‌ها نفر از کارگران و واحدهای اقتصادی در سراسر جهان از شرایط کاری نامناسب و فقدان حقوق کار رنج می برند. اشتغال با کیفیت پایین، حمایت اجتماعی ناکافی دولت ها و بهره وری پایین؛ برخی از موانعی است که کارگران گرفتار در اقتصادهای غیررسمی با آن مواجه هستند.

ترویج مشاغل مناسب و معقول و ایجاد موسسات جدید؛ راهکارهای جدیدی است که برای خروج شاغلان در اقتصادهای غیررسمی و حرکت به سمت اقتصاد رسمی توصیه می شود. اعمال سیاست‌های ضد فقر در برزیل در طول یک دهه گذشته، نمونه ای از حرکت سریع به سمت اقتصادهای رسمی است که تسهیلاتی را فراهم می کند تا کارگران بتوانند آسانتر فعالیت های رسمی اقتصادی داشته باشند.

همچنین برنامه های اشتغال زایی موثری نیز در آفریقای جنوبی انجام شده و این سیاست ها توانسته در طول بحران مالی اخیر جهانی به تقویت بازارهای کار این منطقه کمک کند. پرداخت وام های کوچک از جمله اقدامات موثری است که توسط کشورها می تواند به منظور توسعه اشتغال در اقتصاد رسمی موثر باشد.

بر پایه این گزارش، به منظور حرکت از اقتصاد غیررسمی به رسمی، فعالیت هایی در برخی کشورها از جمله فیلیپین توسط سازمان جهانی کار صورت گرفته که به مقوله هایی مانند تضمین حداقل دستمزد، حمایت های اجتماعی و ایمنی و بهداشت توجه دارد.

قطعا یکی از تاثیرات مثبت برای کارگران در گذار از اقتصادهای غیررسمی به فعالیت در اقتصاد رسمی؛ دسترسی به حمایت های اجتماعی است. انجمن خوداشتغالی زنان در کشور هند توانسته ابتکارهایی را به منظور سازماندهی و توانمندسازی زنان فقیر داشته باشد. از این مدل، طرح های دیگری نیز در بخش هایی از آسیا، آفریقای جنوبی و ترکیه انجام شده است.

نتایج یک بررسی در مناطق مختلف جهان نشان می دهد که هم اکنون در آمریکای لاتین و منطقه کارائیب سهم اشتغال رسمی در فعالیت های غیر کشاورزی از ۳۹.۸ درصد در اروگوئه تا۷۵.۱ درصد در بولیوی متغیر است. در بسیاری از کشورهای آفریقایی، اشتغال غیررسمی در بخش های غیرکشاورزی بیش از ۵۰ درصد است و به صورت میانگین از ۷۶.۲ درصد در تانزانیا تا ۸۱.۸ درصد در مالی متفاوت است.

در شمال آفریقا و شرق میانه، اشتغال غیررسمی ۳۰ تا ۷۰ درصد کل بازار کار را تشکیل می دهد. همچنین در جنوب و شرق آسیا تعداد زیادی از کارگران در اقتصاد غیررسمی فعالیت دارند. این میزان در تایلند ۴۲.۳ درصد است و در هندوستان به ۸۳.۶ درصد می رسد.

به صورت کلی، هم اکنون نزدیک به یک سوم از کل اشتغال غیر کشاورزی سراسر جهان، در اقتصادهای غیررسمی بوده و سهم زنان در اشتغال غیررسمی بالاتر از مردان در بسیاری از کشورها است.