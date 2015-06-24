ایجاد تفرقه از راههای دشمنی شیطان است/ لزوم تقویت توکل و اخلاص

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیداحمد میرعمادی شامگاه سه شنبه در جلسه تفسیر آیه ششم سوره فاطر اظهار داشت: وجود موجودی به نام شیطان یک امر مسلم است به طوری که در ۶۳ آیه قرآن کلمه شیطان آمده است.

وی با بیان اینکه در ۱۱ آیه قرآن کلمه ابلیس آمده است، عنوان کرد: در ۱۷ آیه کلمه شیاطین که جمع شیطان است آمده که در مجموع در حدود ۱۰۰ آیه از شیطان سخن گفته شده است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: شیطان بر خلاف ملائکه که فقط به تسبیح و تقدیس خداوند مشغول بوده یک موجود باشعور، مکلف و زنده بوده که دیده نمی شود و فریبکار است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه همه ملائکه جز ابلیس به آدم سجده کردند، تصریح کرد: تردیدی نیست که ابلیس همان شیطان است اما در قرآن کلمه شیطان یک معنای عام دارد و به هر موجود طغیانگر، سرکش و متمرد مانند برخی انسان ها و جن ها، شیطان می گویند.

وی با بیان اینکه ابلیس اسم خاص شیطان است، افزود: مهمترین نکته این آیه دشمنی شیطان با انسان است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه خداوند ملائکه را از نور محض و شیطان را از آتش آفرید، خاطرنشان کرد: وقتی خداوند انسان را از گل آفرید و به ملائکه دستور داد برای آدم سجده کنند همه ملائکه سجده کردند اما ابلیس که کارش عبادت خداوند و در زمره ملائکه قرار گرفته بود از دستور خداوند سرپیچی کرده و سجده نکرد.

آیت الله میرعمادی بیان داشت: با توجه به خلق شدن شیطان از آتش و از گل خلق شدن انسان یکی از دلایل شیطان برای سجده نکردن در برابر آدم برتر دانستن آتش از گل بود.

وی ترکیبی از عقل و شهوت و فسادپذیر بودن انسان را دلیل دیگر ابلیس برای سجده نکردن در برابر انسان دانست و عنوان کرد: همین سرپیچی و تمرد باعث شد قهر خداوند شامل حال شیطان شود و او را از درگاه خود طرد کند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ادامه داد: شیطان چون انسان را دلیل طرد خود از درگاه الهی دانست کینه انسان را به دل گرفت و از خداوند خواست که بماند و فریبکاری کند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه تهاجم شیطان همه جانبه است و از هر راهی برای فریب انسان وارد می شود، تصریح کرد: یکی از راه های دشمنی شیطان با انسان ایجاد اختلاف، تفرقه، کینه و دشمنی بین انسان هاست و هرکجا تفرقه و اختلاف باشد ردپای شیطان است.

وی افزود: وعده و وعید دادن دومین راه دشمنی شیطان است برای مثال در زمان انفاق، شیطان به انسان وعده فقر می دهد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد ایجاد ترس و وحشت در دل های انسان ها را راه دیگر دشمنی شیطان با انسان دانست و خاطرنشان کرد: برانگیختن آرزوهای طولانی در درون انسان و همچنین آسان سازی و کوچک نمایی گناه راه های دیگر فریب انسان توسط شیطان است.

آیت الله میرعمادی آراستن و زینت دادن به گناه را دیگر راه دشمنی شیطان با انسان دانست و یادآور شد: برانگیختن آتش حسادت و ایجاد درگیری بین انسان ها مانند حسادت برادران حضرت یوسف(ع) دیگر راه فریب انسان توسط شیطان است.

وی عنوان کرد: تشویق به خوردن ربا و مال حرام دیگر راه شیطان برای فریب انسان است و هرگاه حرام خوری رواج پیدا کرد بدانیم پای شیطان در میان است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد به راه های مقابله با شیطان اشاره کرد و ادامه داد: اخلاص در عمل و انجام کارها برای رضای خداوند اولین راه مقابله با شیطان است و زور شیطان به همه به غیر از بندگان مخلص می رسد.

آیت الله میرعمادی تصریح کرد: تقویت ایمان و توکل دومین راه مقابله با شیطان است چراکه خداوند در قرآن می فرماید شیطان بر مومنین و متوکلین سلطه ای ندارد.

وی به یاد خدا بودن و پناه بردن به خدا از شر شیطان را سومین راه مقابله با شیطان دانست و افزود: داشتن طهارت ظاهری و باطنی چهارمین راه مقابله با شیطان است.

آیت الله میرعمادی یادآور شد: وضو داشتن طهارت ظاهری و تقوا و خداترسی طهارت باطنی است.