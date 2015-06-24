به گزارش خبرنگار مهر، رضا خدری که این روزها به عنوان استاد دانشگاه فعالیت می‌کند، در سال های دفاع مقدس به عنوان خبرنگار جبهه و روزنامه نگار در مناطق جنگی حضور داشته است. کتاب «در خلوت تنهایی» با عنوان فرعی «با یاد بزرگ دانشگاه عشق»، شامل برخی از دل نوشته ها، مناجات ها، مطالب ادبی و همچنین بخش هایی درباره سال های دفاع مقدس و عملیات های جنگی ایران است.

خدری در پیشگفتاری که برای این کتاب نوشته، اشاره کرده است: مقتضیات زندگی ام در گذشته و حال مرا مجبور ساخت که مدتی در تنهایی خودم به مسائلی که در طول ۶۵ سال عمرم بر من گذشته و از دور و نزدیک نیز شاهد حوادث تلخ و شیرین زیادی بوده ام، به عنوان یک روزنامه نگار قدیمی و خبرنگار و عکاس ایام هشت سال جنگ تحمیلی و استاد دانشگاه و نویسنده کتب دفاع مقدس در تنهایی، اندیشه و فکر نمایم، از صدای گذر آب فهمیدم؛ تندتر از آب روان، عمر گران می گذرد. زندگی را نفسی، ارزش غم خوردن نیست!

او در بخشی دیگر از این پیشگفتار آورده است: در این کتاب در خلوت تنهایی خودم دو فصل اول و آخر این کتاب را به راز و نیاز با پروردگار و حال و هوای شهدای عزیزمان در جبهه های غرب و جنوب کشور پرداخته ام که در خیلی از این عملیات ها، از نزدیک نظاره گر بوده ام. شاید خیلی از جوانان امروز ما به خوبی نمی دانند که رزمندگان عزیزمان طی هشت سال چند عملیات انجام داده اند و هرکدام در چه منطقه و چه سالی بوده است؟ و ما در جبهه ها چه شور و حالی داشته ایم. جنگ تحمیلی بخش عمده ای از تاریخ میهن اسلامی ایران است هیچ وقت نباید از آن غافل باشیم.

عناوین این کتاب به ترتیب زیر است:

فصل اول: راز و نیاز با پروردگار متعال، فصل دوم: زمزمه های تنهایی، فصل سوم: در خلوت تنهایی با شاعران، مولوی، باباطاهر عریان همدانی، قاآنی، عبدالرحمن جامی، عطار نیشابوری، ابوالحسن خرقانی، رودکی، عبید زاکانی، محمد تقی بهلول، فرخی سیستانی، فرخی یزدی، ناصر خسرو، منوچهری دامغانی، صائب تبریزی، دهخدا، نیما یوشیج، سهراب سپهری، ایرج میرزا، پروین اعتصامی، شهزیار، با یاد بزرگ دانشگاه عشق، و تاریخ سازان دفاع مقدس، علل شروع جنگ، بررسی علل شروع جنگ، قصد صدام تجزیه خوزستان از ایران، خیال واهی صدام برای سرنگون کردن دولت انقلابی ایران، سخنان حضرت امام خمینی(ره) درباره جنگ، هفت سین جبهه، داستان عمو نوروز و هفت سین، لبخند بزن رزمنده شب عیده، «مردی با چهار گلوله در بدن»، مهم ترین عملیات های هشت سال جنگ تحمیلی، فهرست تقویمی عملیات ها در ۸ سال دفاع مقدس، پیام بسیجی روایتی دیگر در دلباختگی، جوانان ما دین گریز نیستند، آسیب شناسی تربیت دینی جوانان و تعالی فرهنگی، پرسش ها و پاسخ ها، عوامل مربوط به نوجوانان و جوانان، نتیجه گیری.

این کتاب با ۱۸۴ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۲۰ هزار ریال منتشر شده است.