به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان امروز (شنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۵) در آیین همزمان خشتگذاری ۱۰ مجتمع آموزشی و پرورشی بزرگ مقیاس که بهصورت ویدئوکنفرانس و با حضور وزیر آموزش و پرورش، استاندار تهران و شهردار پایتخت در کانون فرهنگی تربیتی ابوذر منطقه ۱۷ تهران برگزار شد، با تأکید بر اجرای اصولی و کیفی پروژههای نهضت توسعه عدالت آموزشی، اظهار داشت: بهعنوان یک مسلمان و پیرو قرآن، همواره باید نگاهمان بر عمل به تکلیف، تعهد و برنامهریزی اثربخش باشد. میان آنچه هست و آنچه باید باشد، فاصله بسیاری وجود دارد؛ اما با نهایت تلاش و همافزایی میتوان به دستاوردهای بزرگی رسید.
رئیسجمهور با طرح این پرسش که چرا باید در ساختار و روشهای آموزشی از سایر کشورها عقب باشیم، تصریح کرد: قرآن ما را به پیشرفت، توسعه و هماهنگی با تحولات جهان فرا میخواند. امروز دنیا با شتابی بیسابقه در حال تغییر است و اگر حرکتمان لاکپشتی و توأم با تأخیر باشد، از قافله جهانی بازخواهیم ماند. ضرورت دارد فرزندان و دانشآموزان ایران از بهترین روشهای آموزشی و مهارتی، منطبق با استانداردهای روز جهان بهرهمند شوند تا استعدادهایشان شکوفا گردد.
پزشکیان هماهنگی و مشارکت نهادهای عمومی و خصوصی را پیشنیاز حل کاستیها دانست و گفت: اگر الگوهای جهانی، مدیریت اصولی و توانمندی حل مسئله را در دستور کار قرار دهیم، با تکیه بر نیروی انسانی خبره، خیرین و مدیران کارآمد، میتوانیم مشکلات را برطرف کنیم و آنچه میسازیم، بهترین و کارآمدترین باشد.
وی با اشاره به صفات بینهایت خداوند، افزود: ما نیز بهعنوان آفریدههای او باید در مسیر بینهایت موفقیت گام برداریم. عدالت از آموزههای مکتب امام زمان(عج) است و وظیفه حاکمیت آن است که نظام تعلیم و تربیت، برای فرزندان تمام نقاط کشور، از آموزش صحیح، روشمند و کارآمد برخوردار باشد. عدالت و انصاف ایجاب نمیکند کیفیت آموزشی تنها در اختیار اقشار مرفه جامعه باشد؛ بلکه امکانات و خدمات برای تمام آحاد جامعه در مسیر توسعه عدالت آموزشی فراهم خواهد شد.
پزشکیان با یادآوری اینکه برای آبادانی کشور باید اختلافها را کنار گذاشت، منیت و خودپسندی را بزرگترین عامل عقبماندگی و تفرقه برشمرد و تأکید کرد: اگر تمامی دستگاههای اجرایی و آحاد جامعه با یکدیگر هماهنگ باشند و مردم برای آموزش اصولی فرزندانشان پیشقدم شوند، نهتنها فرآیندهای آموزشی اصلاح میشود، بلکه با این وحدت و انسجام، هیچ قدرتی نمیتواند مانع پیشرفت ما شود. در غیر این صورت، بیعدالتی زمینهساز اعتراض بهحق شهروندان خواهد بود و نباید اجازه دهیم این مسئله در کشور طوفان به پا کند.
رئیسجمهور در تبیین نهضت توسعه عدالت آموزشی، تصریح کرد: هدف ما صرفاً ساختن بنا نیست، بلکه ایجاد بستری برای آموزش باکیفیت، همراه با مدیریت اقتصادی کارآمد و روشهای نوین است. اگر نظام تعلیم و تربیت را روشمند و اصولی تغییر دهیم، نسلی آیندهساز و توانمند پرورش خواهیم داد.
آموزش رکن اساسی جامعه است
وی آموزش را رکن اساسی جامعه نامید و گفت: با وجود جنگ، درگیریها و کمبودها، دانشآموزان باید از بستر رشد خوب برخوردار باشند؛ چرا که آنان آیندهسازان مملکت و سرمایههای بینهایت غنی ما هستند. اگر کودکان و دانشآموزان ایران بیدار شوند و به خودباوری برسند، آینده را دگرگون خواهند کرد. ما بهعنوان مسئول، مدیر یا معلم، رسالت داریم برنامهریزی نظام تعلیم و تربیت را بر اساس هویتبخشی و هدفمندی سامان دهیم و بیخوابی و تلاش را پیشنیاز رسیدن به قله اهداف بدانیم. فرزندان ایران باید عزت و سربلندی را برای کشور به ارمغان آورند.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه تفاوت نگاهها نباید به اختلاف و دعوا بینجامد، افزود: همه نگاهها در نهضت توسعه عدالت آموزشی باید همافزا و مبتنی بر تعامل بخشی و فرابخشی باشد. بهجای تقابل، کار گروهی کنیم و اثربخشی طرحها را در میدان عمل ملاک قرار دهیم. همه ما ملزم به پذیرش اصول کارآمدی، کیفیت، اثربخشی و رعایت عدالت هستیم، حتی اگر نظری متفاوت داشته باشیم.
پزشکیان با اشاره به سالروز امامت حضرت مهدی(عج)، خاطرنشان کرد: این روز در آموزههای دینی، نماد حاکمیت و مالکیت عدالت است. همه باید برای برقراری عدالت در کنار هم باشیم تا این عدالت، نه فقط در تهران، بلکه در سراسر کشور جاری شود. همچنین تقوا یعنی انجام امور به بهترین شکل؛ بنابراین برای تغییر و تعالی کشور تلاش کنیم. ایران الگوی عزتخواهی رهبر شهید انقلاب بوده است؛ اتحاد و انسجام را حفظ کنیم و با همفکری، روشها و فرآیندهای نوین را ارائه دهیم.
در این آیین، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، با اشاره به شاخصهای عدالت، کیفیت و هویت ایرانی-اسلامی در نظام تعلیم و تربیت، از مشارکت فعال دستگاهها و نهادها قدردانی کرد و گفت: سال گذشته ۲ هزار و ۴۰۰ مدرسه با ۱۱ هزار کلاس درس به بهرهبرداری رسید و امسال نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی، ۲ هزار و ۳۰۰ مدرسه با ۱۳ هزار کلاس درس افتتاح خواهد شد. خیرین نیز تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان برای توسعه عدالت آموزشی تعهد مشارکت داشتهاند.
محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، نیز از رفع مشکل تأمین زمین برای ۸۰ مجتمع آموزشی-پرورشی خبر داد و گفت: با همکاری شهرداری، انبوهسازان و وزارت راه و شهرسازی، مدارس متعددی در سطح استان به بهرهبرداری رسیده است.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نیز این رویداد را آیندهمحور خواند و اظهار داشت: تمام ظرفیتهای مورد نیاز دانشآموزان، معلمان و خانوادهها در مجتمعهای آموزشی بزرگمقیاس تدارک دیده شده و همافزایی خوبی میان شهرداری، استانداری و دستگاههای دولتی برقرار است.
شهردار تهران افزود: امکان احداث ۴۵۰ مجتمع آموزشی بزرگمقیاس در تهران وجود دارد و امروز آیین کلنگزنی ۱۰ مجتمع از ۸۰ مجتمع اولویتدار، در مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۲ با تراکم جمعیتی بالا، آغاز میشود.
در پایان این مراسم، مسعود پزشکیان بهصورت ویدئوکنفرانس، دستور کلنگزنی و خشت گذاری از این ۱۰ مجتمع آموزشی و پرورشی را با عنوان «خشت اول؛ آموزش» صادر کرد.
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