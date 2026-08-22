روغن کرمانشاهی در مسیر استانداردسازی و ثبت میراث بومی غرب کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای ارتقای سلامت عمومی، حفاظت از میراث بومی استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی محصولات محلی، کارگروه تخصصی روغن‌ها و چربی‌ها با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، معاون تحقیقات، معاون غذا و دارو و جمعی از اعضای هیئت علمی و متخصصان بعد از ظهر شنبه تشکیل جلسه داد.

در این نشست، کارشناسان با ارائه پروپوزال‌های علمی در زمینه بررسی کیفیت روغن حیوانی و ویژگی‌های منحصر به فرد روغن کرمانشاهی، بر ضرورت انجام مطالعات تخصصی و تدوین استاندارد ملی برای این محصول تأکید کردند.

یکی از محورهای مطرح‌شده در این نشست، ضرورت تعیین استاندارد مشخص برای روغن کرمانشاهی با هدف جلوگیری از تقلب در عرضه این محصول بود؛ موضوعی که به گفته کارشناسان می‌تواند ضمن حفظ اصالت محصول، زمینه اعتماد بیشتر مصرف‌کنندگان و توسعه بازار آن را فراهم کند.

در این نشست همچنین بر ایجاد مرکز تحقیقات روغن حیوانی در استان کرمانشاه تأکید شد؛ مرکزی که بتواند با انجام مطالعات علمی و تخصصی، به تثبیت استاندارد روغن کرمانشاهی کمک کرده و زمینه معرفی این محصول در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم کند.

کارشناسان حاضر در جلسه، ایجاد چنین مرکزی را گامی در جهت شناخت دقیق‌تر ویژگی‌های روغن حیوانی، تدوین استانداردهای مورد نیاز و جلوگیری از عرضه محصولات غیراصیل با عنوان روغن کرمانشاهی عنوان کردند.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، تثبیت استاندارد این محصول می‌تواند علاوه بر کمک به حفظ میراث بومی استان، زمینه توسعه ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی آن را نیز فراهم کند.

تأکید دانشگاه علوم پزشکی بر امنیت غذایی

علی سروش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، در این نشست با اشاره به ضرورت جلب مشارکت شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های مرتبط با اهداف دانشگاه علوم پزشکی در حوزه روغن حیوانی اظهار کرد: یکی از اولویت‌های بنیادین دانشگاه، ارتقای سلامت شهروندان و پیشگیری از بیماری‌ها از طریق تضمین امنیت غذایی است.

وی افزود: در همین راستا، کمیته سلامت و امنیت غذایی استان با حضور استاندار و سایر نهادهای ذی‌ربط تشکیل شده است و موضوع روغن حیوانی نیز باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دستور کار جلسات آتی این کمیته قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه بررسی علمی محصولات غذایی بومی می‌تواند به ارتقای سلامت جامعه و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی استان کمک کند، بر ضرورت توجه جدی به موضوع روغن کرمانشاهی تأکید کرد.

تدوین استاندارد نیازمند برنامه راهبردی است

سروش همچنین با اشاره به ضرورت تدوین استاندارد برای روغن کرمانشاهی گفت: برای تحقق این هدف باید برنامه راهبردی مشخصی تدوین و مراحل اجرای آن به صورت گام‌به‌گام برنامه‌ریزی شود.

وی تعیین اهداف، برآورد هزینه‌ها و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ایجاد مرکز تحقیقات روغن حیوانی را از دیگر الزامات این طرح عنوان کرد و افزود: تأمین نیروی انسانی متخصص و باانگیزه نیز باید در برنامه راه‌اندازی این مرکز مورد توجه قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف نیازمند همکاری و مشارکت دستگاه‌های مرتبط و بخش خصوصی است تا بتوان از ظرفیت علمی، اقتصادی و تولیدی روغن حیوانی به شکل مناسب استفاده کرد.

فعالیت ۲۳ واحد تولیدی روغن حیوانی در کرمانشاه

بر اساس گزارش ارائه شده در این نشست، در حال حاضر ۲۳ واحد تولیدی روغن حیوانی در استان کرمانشاه فعالیت دارند که بر اساس اعلام مسئولان، ۶ واحد از این مجموعه دارای توان صادراتی هستند.

روغن کرمانشاهی به عنوان یکی از محصولات بومی غرب کشور، علاوه بر جایگاه خود در سبد غذایی و فرهنگ بومی منطقه، از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اقتصادی برخوردار است.

با توجه به وجود واحدهای تولیدی و برخورداری برخی از آنها از توان صادراتی، استانداردسازی و تثبیت هویت این محصول می‌تواند زمینه حضور پررنگ‌تر روغن کرمانشاهی در بازارهای داخلی و بین‌المللی را فراهم کند و به عنوان یکی از ظرفیت‌های اقتصادی استان مورد بهره‌برداری قرار گیرد.