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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

کریدور ریلی سرخس-تبریز-چشمه ثریا؛ مسیر راهبردی آذربایجان شرقی با اروپا

کریدور ریلی سرخس-تبریز-چشمه ثریا؛ مسیر راهبردی آذربایجان شرقی با اروپا

تبریز- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی، کریدور ریلی سرخس- تبریز- چشمه ثریا را یکی از طرح ‌های راهبردی استان برای تقویت جایگاه آذربایجان شرقی در شبکه ترانزیتی کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز شنبه در جریان بازدید از چشمه ثریا که با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد، با اشاره به اهمیت کریدور کریدور ریلی سرخس- تبریز- چشمه ثریا اظهار کرد: این پروژه صرفاً یک طرح ریلی درون‌استانی نیست، بلکه بخشی از یک مسیر راهبردی برای توسعه ترانزیت و تقویت ارتباط ایران با ترکیه و اروپاست.

وی افزود: آذربایجان شرقی به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ایران با کشورهای حوزه قفقاز و ترکیه، ظرفیت بسیار بالایی برای ایفای نقش در کریدورهای بین‌المللی دارد و باید از این مزیت برای توسعه اقتصادی استان استفاده شود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: اتصال ریلی سرخس- تبریز- چشمه ثریا می‌تواند ظرفیت‌ های تولیدی، صنعتی و تجاری استان را به شبکه‌ های حمل‌ و نقل بین‌ المللی متصل کرده و زمینه افزایش صادرات، جا به ‌جایی بار و توسعه فعالیت‌ های لجستیکی را فراهم کند.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی می‌تواند به یک هاب مهم لجستیکی در شمال‌ غرب کشور تبدیل شود، گفت: با تکمیل این کریدور، ظرفیت ایجاد مراکز لجستیکی، پایانه‌ های بار، انبارها و صنایع وابسته به حمل‌ و نقل در منطقه افزایش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند آثار اقتصادی قابل توجهی برای استان به همراه داشته باشد.

وی تأکید کرد: هدف مدیریت استان از پیگیری این پروژه، استفاده حداکثری از ظرفیت جغرافیایی آذربایجان شرقی و تبدیل موقعیت مرزی و ترانزیتی استان به یک مزیت اقتصادی پایدار است.

محمدی تصریح کرد: هدف اصلی از پیگیری این پروژه، صرفاً ایجاد یک مسیر ریلی جدید نیست؛ بلکه ایجاد یک پیوند مؤثر میان ظرفیت‌ های اقتصادی و صنعتی آذربایجان شرقی با بازارهای ترکیه و اروپا و تقویت سهم استان از ترانزیت بین‌ المللی است.

وی افزود: با تکمیل این کریدور، آذربایجان شرقی می‌تواند در زنجیره حمل‌ و نقل شرق–غرب کشور نقش پررنگ‌ تری ایفا کنند و ظرفیت‌ های استان در حوزه‌ های صنعت، معدن، صادرات، لجستیک و تجارت بین‌المللی به شبکه ریلی منطقه متصل شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: تکمیل کریدور سرخس- تبریز- چشمه ثریا می‌تواند جایگاه آذربایجان شرقی را به‌ عنوان دروازه ریلی ایران به آسیای میانه، ترکیه و اروپا تقویت کرده و سهم استان از ترانزیت بین‌المللی را افزایش دهد

کد مطلب 6924045

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