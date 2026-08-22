کریدور ریلی سرخس-تبریز-چشمه ثریا؛ مسیر راهبردی آذربایجان شرقی با اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، ظفر محمدی روز شنبه در جریان بازدید از چشمه ثریا که با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور انجام شد، با اشاره به اهمیت کریدور کریدور ریلی سرخس- تبریز- چشمه ثریا اظهار کرد: این پروژه صرفاً یک طرح ریلی دروناستانی نیست، بلکه بخشی از یک مسیر راهبردی برای توسعه ترانزیت و تقویت ارتباط ایران با ترکیه و اروپاست.
وی افزود: آذربایجان شرقی به دلیل موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر ارتباطی ایران با کشورهای حوزه قفقاز و ترکیه، ظرفیت بسیار بالایی برای ایفای نقش در کریدورهای بینالمللی دارد و باید از این مزیت برای توسعه اقتصادی استان استفاده شود.
معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: اتصال ریلی سرخس- تبریز- چشمه ثریا میتواند ظرفیت های تولیدی، صنعتی و تجاری استان را به شبکه های حمل و نقل بین المللی متصل کرده و زمینه افزایش صادرات، جا به جایی بار و توسعه فعالیت های لجستیکی را فراهم کند.
وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی میتواند به یک هاب مهم لجستیکی در شمال غرب کشور تبدیل شود، گفت: با تکمیل این کریدور، ظرفیت ایجاد مراکز لجستیکی، پایانه های بار، انبارها و صنایع وابسته به حمل و نقل در منطقه افزایش خواهد یافت و این موضوع میتواند آثار اقتصادی قابل توجهی برای استان به همراه داشته باشد.
وی تأکید کرد: هدف مدیریت استان از پیگیری این پروژه، استفاده حداکثری از ظرفیت جغرافیایی آذربایجان شرقی و تبدیل موقعیت مرزی و ترانزیتی استان به یک مزیت اقتصادی پایدار است.
محمدی تصریح کرد: هدف اصلی از پیگیری این پروژه، صرفاً ایجاد یک مسیر ریلی جدید نیست؛ بلکه ایجاد یک پیوند مؤثر میان ظرفیت های اقتصادی و صنعتی آذربایجان شرقی با بازارهای ترکیه و اروپا و تقویت سهم استان از ترانزیت بین المللی است.
وی افزود: با تکمیل این کریدور، آذربایجان شرقی میتواند در زنجیره حمل و نقل شرق–غرب کشور نقش پررنگ تری ایفا کنند و ظرفیت های استان در حوزه های صنعت، معدن، صادرات، لجستیک و تجارت بینالمللی به شبکه ریلی منطقه متصل شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: تکمیل کریدور سرخس- تبریز- چشمه ثریا میتواند جایگاه آذربایجان شرقی را به عنوان دروازه ریلی ایران به آسیای میانه، ترکیه و اروپا تقویت کرده و سهم استان از ترانزیت بینالمللی را افزایش دهد
نظر شما