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۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۱:۳۶

غیبت احمدزاده در تمرین صبح پرسپولیس

غیبت احمدزاده در تمرین صبح پرسپولیس

تیم فوتبال پرسپولیس ششمین جلسه تمرینی فصل جدید را پس از یک روز استراحت، صبح امروز در ورزشگاه درفشی‎فر آغاز کرد که در این تمرین فرشاد احمدزاده غایب بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان تیم پرسپولیسس صبح امروز چهارشنبه در ورزشگاه درفشی‌فر حاضر شدند و برنامه تمرینی خود را زیر نظر برانکو ایوانکوویچ دنبال کردند. در این تمرین فرشاد احمدزاده که روز دوشنبه با لباس شخصی در محل تمرین حضور پیدا کرده بود، غایب بود.

محمود خوردبین سرپرست تیم در این ارتباط گفت: او با هماهنگی در این تمرین حاضر نبود. احمدزاده با باشگاه قرارداد دارد و از این جهت مشکلی نیست. او اجازه خواست تا با توجه به اینکه سال قبل در تبریز بود، برای پیگیری و مرتب کردن کارهایش برود و احتمالا از فردا در تمرینات حاضر خواهد بود.

بازیکنان پرسپولیس از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه درفشی‌فر حضور پیدا می‌کنند تا از ساعت ۱۸ پشت درهای بسته تمرینات خود را دنبال کنند.

کد مطلب 2786366

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