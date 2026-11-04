به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی و ستاد اجلاسیه بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی(ع)، با اشاره به ظرفیت‌ های فرهنگی و ادبی استان و کشورهای همسایه، خواستار دعوت از شاعران توانمند شهرها، استان‌ های مختلف و کشورهای همسایه برای حضور در این اجلاسیه شده است و افزود: حضور این چهره‌ها می‌تواند بر غنای فرهنگی و جلوه بین‌المللی این رویداد بیفزاید.

امام جمعه ارومیه با تأکید بر اینکه جایگاه‌ها و مسئولیت‌های دنیوی گذرا هستند، خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد، جلب رضایت خداوند متعال و انجام خالصانه امور در مسیر خدمت به اهل‌بیت (ع) است.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان ‌غربی، سرمایه‌گذاری در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت (ع) را اقدامی ارزشمند و پربرکت دانسته و افزود: باید از همه ظرفیت‌ ها، استعدادها و توانمندی‌ها برای تکریم پیرغلامان و خادمان حسینی و خدمت به آستان اهل‌بیت(ع) بهره گرفت.

آذربایجان ‌غربی میزبان اجلاسیه بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی(ع) می‌شود

جلسه ستاد هماهنگی و برگزاری اجلاسیه بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی(ع) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و اعضای کمیته‌های یازده‌گانه برگزار و آخرین تمهیدات میزبانی این رویداد فرهنگی و مذهبی مورد بررسی قرار گرفت.

این اجلاسیه از ۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه به میزبانی آذربایجان‌غربی برگزار می‌شود و این استان به‌عنوان بیست‌وسومین میزبان، پذیرای حدود ۶۰۰ نفر از پیرغلامان، خادمان حسینی و مهمانان داخلی و خارجی خواهد بود.

براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، تالار وحدت ارومیه میزبان مراسم اصلی و مجتمع فرهنگی ورزشی شهید کاظمی محل برگزاری برنامه‌هایی همچون شعرخوانی، روضه‌خوانی و نشست بین‌المللی خواهد بود.

ارومیه‌ گردی و بازدید از مسجد جامع، بازار تاریخی و دریاچه ارومیه، برگزاری روضه‌خوانی خانگی و غبارروبی مزار شهدای گران‌قدر از دیگر برنامه‌های جانبی این رویداد است که با برگزاری مراسم اختتامیه در روز ۲۸ آبان‌ماه به کار خود پایان خواهد داد.