به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر چهارشنبه در جلسه هماهنگی و ستاد اجلاسیه بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی (ع)، با اشاره به برگزاری رویدادهای مهم فرهنگی در استان چون افتتاح بارگاه شمس تبریزی، افزود: با همکاری و همراهی مجموعه‌های مختلف، اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان حسینی می‌تواند به یکی از برنامه‌های کم‌نظیر فرهنگی استان تبدیل شود.

وی همچنین با تأکید بر نقش شهرداری‌های شهرهای استان در پشتیبانی از این رویداد، خواستار همراهی و همکاری آنها با شهر میزبان شده و خاطرنشان کرد: هماهنگی، کار گروهی و ایجاد ساختاری منسجم، نقش مهمی در ارتقای کیفیت برگزاری برنامه‌ها دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی تبلیغات، اطلاع‌رسانی و پوشش رسانه‌ای را نیز از الزامات برگزاری شایسته اجلاسیه دانست و افزود: برنامه‌ریزی مناسب برای تولید محتوا و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی آذربایجان‌غربی در دستورکار باشد.

رحمانی همچنین با بیان اینکه این رویداد باید به فرصتی برای تقویت فرهنگ عمومی استان تبدیل شود، اضافه کرد: زمینه ماندگاری چنین برنامه‌هایی باید فراهم شود تا برگزاری آنها به یکی از سنت‌های فرهنگی آذربایجان‌غربی تبدیل شود.

وی در پایان، بهره‌گیری از ظرفیت همه اقوام و مذاهب استان و مشارکت فراگیر مردم و دستگاه‌ها را از عوامل اصلی موفقیت اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی(ع) عنوان کرد.