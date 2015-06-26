حکم نماز و روزه دانشجویان در بین سفر تحصیلی چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر برخی از پرتعدادترین سؤالاتی که توسط مردم از مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی پرسیده می شود را برای آگاهی مخاطبان ارائه می کند.

*حکم نماز و روزه دانشجویان در سفرهای اردویی، زیارتی، سیاحتی و تفریحی در بین سفرهای تحصیلی چگونه است؟

پاسخ: همه مراجع به جز بهجت، فاضل، زنجانی، سبحانی و سیستانی معتقدند: در صورتی که تک‌ سفر غیر شغلی بین سفرهای شغلی باشد، قصر است.

بهجت: اگر آن تک ‌سفر غیر شغلی در همان مسیر سفرهای شغلی باشد نماز تمام است والا قصر است.

فاضل، زنجانی، سبحانی و سیستانی: با فرض اینکه کثیر السفر است، در همۀ سفرها نمازش تمام است.(1)

پی نوشت: 1. امام خمینی، استفتائات، ج1، ص353؛ توضیح المسائل، م1307؛ آیت الله بهجت، توضیح المسائل، احکام نماز مسافر، م1061؛ آیت الله تبریزی و آیت الله وحید، منهاج الصالحین، العبادات، صلوه المسافر؛ آیت الله فاضل، توضیح المسائل، احکام نماز مسافر، م1318؛ آیت الله خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ص668؛ آیت الله سیستانی، توضیح المسائل، احکام نماز مسافر، م1294؛ آیت الله صافی، توضیح المسائل، احکام نماز مسافر، م1316؛ جامع الاحکام، ج1، ص429؛ آیت الله مکارم، استفتائات، ج2، ص385؛ «نکات مهم در فتاوای مراجع تقلید در نماز و روزه مسافر از کتاب احکام مسافر.