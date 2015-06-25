دفاتر الکترونیک قضایی در اردبیل ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی قاصدی بعد از ظهر پنج شنبه در جمع کارکنان دستگاهی قضایی اردبیل تصریح کرد: ایجاد دفاتر الکترونیک با هدف ارتقا سطح کیفی خدمات به مردم و کاهش مراجعات به حوزه های قضایی است.

وی افزود: برای ایجاد دفاتر در مرکز استان برنامه ریزی هایی صورت گرفته و در نظر داریم به تدریج در شهرستان ها نیز دفاتر متعدد راه اندازی کنیم.

رئیس کل دادگستری استان مزایای ایجاد این دفاتر را فراهم سازی زمینه پیگیری پرونده های قضایی توسط خود مردم دانست و گفت: افراد می توانند به صورت الکترونیکی وضعیت پرونده های خود را رصد کرده و بدون مراجعه حضوری از وضعیت پرونده خود اطلاع حاصل کنند.

قاصدی با تاکید به اینکه تمامی مجموعه ها و حوزه های قضایی به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تجهیز شده اند، اضافه کرد: در نظر داریم با الکترونیکی کردن برخی خدمات سطح کیفی خدمت رسانی را ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه هر قشری که به دستگاه قضا مراجعه می کند به منزله مجرم بودن و یا گناهکار بودن وی نیست، اضافه کرد: متاسفانه دیدگاه نادرستی در جامعه نسبت به فرد مراجعه کننده به یک دادگاه یا دادسرا وجود دارد.

رئیس کل دادگستری استان به ضرورت شناخت بیشتر مردم از دستگاه قضایی و حقوق خود و دیگران تاکید کرد و خواستار ارتقا سطح اطلاعات عمومی جامعه از طریق کارکنان دادگستری شد.

قاصدی با بیان اینکه مردم ولی نعمت ما هستند و در سایه ایثار آن ها استقلال و آزادی کشور حاصل آمده است، اضافه کرد: هم اینک وظیفه نهادهای اجرایی خدمت صادقانه به مردم است.

وی با تاکید به مراجعه بیش از سه میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده در سال افزود: رسیدگی به روزانه نزدیک به ۱۲ هزار و ۵۰۰ پرونده نیازمند سعه صدر کارکنان است.

رئیس کل دادگستری استان در عین حال اصلاح ساختار تشکیلات قضایی را یادگار ارزنده شهید بهشتی دانست و گفت: این شهید وارسته در طول دوران انقلاب و پس از آن از افراد تاثیرگذار در عرصه های مدیریتی کشور بود.

به گفته قاصدی شهید بهشتی از جمله چهره های مظلوم انقلاب بود که با وجود هجمه های دشمنان برای جلوگیری از اختلاف و تفرقه لب به اعتراض نمی گشود.