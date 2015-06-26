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۵ تیر ۱۳۹۴، ۹:۱۸

کوپا آمه‌ریکا؛

پرو به نیمه نهایی رسید/ هت تریک گوئررو مقابل بولیوی

پرو به نیمه نهایی رسید/ هت تریک گوئررو مقابل بولیوی

تیم ملی فوتبال پرو در شبی که مهاجم کهنه کار این تیم خوش درخشید و هت تریک کرد برابر بولیوی به پیروزی رسید تا راهی مرحله نیمه نهایی رقابتهای کوپا آمه‌ریکا در شیلی شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای فوتبال کوپا آمه‌ریکا در شیلی ساعت ۴ بامداد امروز جمعه به وقت تهران با برگزاری دیدار تیم‌های ملی پرو و بولیوی ادامه یافت که طی آن تیم پرو با ارایه یک بازی برتر با حساب ۳ بر یک از سد حریف خود گذشت تا بعد از شیلی، دومین تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی باشد.

پائولو گوئررو، مهاجم کهنه کار تیم ملی پرو مرد اول این تیم برابر بولیوی بود و هر سه گل تیمش را به ثمر رساند. این بازیکن سه بار در دقایق ۲۱، ۲۳ و ۷۵ موفق به گلزنی شد تا هت تریک کند. در مقابل تیم بولیوی تنها یک بار در دقیقه ۸۴ از روی نقطه پنالتی توسط مارسلو مورنو به گل دست یافت.

پرو در مرحله نیمه نهایی حریف شیلی، میزبان این تورنمنت خواهد بود.

کد مطلب 2787493

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