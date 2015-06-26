اولین یادواره بزرگ حماسه پدخندق در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین پنجشنبه شب با حضور جمعی از مسئولین استانی، ایثارگران دوران دفاع مقدس و بازماندگان پد خندق از جمله ۷۶ آزاده سرافراز و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در این آیین با اشاره به حماسه آفرینی فرزندان غیور این استان در پد خندق گفت: باید دلاورمردی های رزمندگان به نسل های آینده منتقل شود.



سید موسی خادمی افزود: شهدا و جانبازان افتخار مردم و ملت هستند و باید از هرفرصتی برای الگو پذیری از شهدا استفاده کنیم.



خادمی بر ادامه برگزاری این یادواره در سالهای آینده تاکید کرد و گفت: نسل های آینده باید بدانند رزمندگان این استان چه نقش مهمی در دفاع مقدس داشتند.



استاندار، جانبازان و ایثارگران را الگوهای زنده و عینی جامعه دانست و اظهار داشت: باید در کنار سرمایه گذاری های صنعتی از وجود این سرمایه های معنوی برای توسعه استان بهره ببریم.



خادمی بیان کرد: رزمندگان استان کهگیلویه و بویراحمد به نسبت جمعیت بیشترین حضور را در دوران دفاع مقدس داشتند و این افتخاری برای مردم این دیار است.

بزرگداشت پدخندق؛ تجلیل از دلاورمردی است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد کهگیلویه و بویراحمد نیز در این آیین گفت: ما جنگ طلب نبودیم و دشمن با طراحی استکبار از فرصت انقلابی مردم ما سوء استفاده و به میهن اسلامی ایران تجاوز کرد.

رضا دهبانی پور افزود: مبانی دین اسلام، دفاع از میهن و ارزش‌های اسلامی را حکم و فرمان داده است و مردم ما با اطاعت از امام خود به سوی جبهه های دفاع از کشور شتافتند.

وی تصریح کرد: بزرگداشت پدخندق تجلیل از جنگ نیست، بلکه تجلیل از دلاور مردانی است که در آن روزهای سخت غریب، خانه وکاشانه را ترک کردند و در عملیات‌های مختلف نقاط عطف آفریدند.

وی احیای فرهنگ ایثار و شهادت را دیگر اهداف برگزاری این یادواره عنوان کرد و اظهار داشت: نسل های آینده با ابهاماتی مواجه می شوند که چنانچه به تکلیف خود در زمینه احیای ایثار و فداکاری رزمندگان به خوبی عمل نکنیم ضرر خواهیم کرد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد کهگیلویه و بویراحمد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را از وظایف مهم دستگاههای فرهنگی دانست و گفت: کسانی که در آن روزها زندگی را رها کردند و به خیل شهدا در دفاع از کیان میهن اسلامی شتافتند باید تجلیل شوند.

وی اظهار داشت: حماسه پدخندق یکی از آن نقاط برجسته هشت سال جنگ دفاع مقدس است و این حماسه در تاریخ مانده و می‌ماند.

به گزارش خبرنگار مهر، درچهارم تیرماه سال ۱۳۶۷، حدود ۴۰ روز پس از تحویل پد خندق در جزایر مجنون به تیپ مستقل ۴۸ فتح استان به فرماندهی شهید حاج سیف‌الله حیدرپور و در آخرین روزهای دفاع مقدس، بسیجیان و پاسداران این تیپ در جزیره مجنون با شجاعت و ایثار جلوی پیشروی نیروهای بعثی را گرفتند.

رزمندگان اسلام در این حماسه ۱۱۷ شهید تقدیم اسلام و انقلاب کردند که ۸۸ تن آنان از فرزندان این استان بودند.

در این برنامه همچنین شکرالله واهبی زاده فرمانده عملیات پدخندق و حجت الله هاشمی از رزمندگان دوران دفاع مقدس و این عملیات به بیان خاطراتی از آن دوران پرداختند.

پخش بخشهایی از سریال پدخندق ساخته بهنام نوروزی و اجرای پرفورمنس حماسه دفاع مقدس توسط هنرمندان هم استانی از دیگر برنامه های این یادواره بود.