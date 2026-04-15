رحمانی: هنر ایثار و مقاومت، اوج هنر ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از هنرمندان هفته هنر انقلاب اسلامی در یاسوج، هنر ایثار و مقاومت را بالاترین جلوه هنری ملت ایران دانست و بر نقش مهم هنرمندان در ثبت حماسههای مردم و رزمندگان تأکید کرد.
وی در این مراسم با اشاره به دستاوردهای ملت ایران گفت: ایران امروز به خودباوری رسیده که میتواند در برابر ظلم و استکبار بایستد و نه بگوید به آمریکا بگوید.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: پیروزیهای ملت ایران نه تنها برای کشور عزیزمان مفید بوده، بلکه جهان از آن بهرهمند شده است.
وی بیان کرد: جمهوری اسلامی با مقاومت، ایثار مردم و رزمندگان و برنامهریزی صحیح دولت، هیمنه قدرتهای جهانی را به چالش کشید.
رحمانی با بیان اینکه ایران اهل جنگ نیست، تصریح کرد: اما اگر جنگ به ما تحمیل شود، مرد میدان و جنگ هستیم.
وی هنر ایثار و مقاومت را اوج هنر دانست و ادامه داد: هیچ هنری بالاتر از هنر شهادت نیست و ثبت و ضبط این رشادتها رسالت مهم هنرمندان است تا نسلهای آینده بدانند سربلندی ایران مرهون چه ایثارهایی است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد، از تلاش هنرمندان و رسانهها در تصویرسازی حماسههای مردم و رزمندگان قدردانی کرد و گفت: نام استان ما در جهان با مقاومت و حضور مردم در صحنه شناخته میشود.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که دولت بتواند مسیر پیشرفت هنری را هموار کرده و همراه با هنرمندان، نقش موثری در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت داشته باشد.
نظر شما