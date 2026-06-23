به گزارش خبرنگار مهر، احمد بهرامی ظهر سه‌شنبه در یادواره شهدای پد خندق در یاسوج با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام راحل و رزمندگان دوران دفاع مقدس اظهار کرد: حضور خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان و یادگاران هشت سال دفاع مقدس در این مراسم مایه افتخار و دلگرمی است.

وی با اشاره به حماسه‌آفرینی رزمندگان در منطقه پد خندق افزود: شهدای این عملیات با ایثار و مقاومت خود برگ زرینی در تاریخ دفاع مقدس ثبت کردند و یادآوری این رشادت‌ها برای نسل امروز و آینده ضروری است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد با تأکید بر نقش خانواده‌ها در انتقال فرهنگ ایثار و شهادت بیان کرد: اگر امروز امنیت، آرامش و اقتدار ملی داریم، نتیجه جانفشانی شهدا، آزادگان و جانبازان است و باید این حقیقت را در محیط خانواده، مدارس و دانشگاه‌ها برای جوانان تبیین کنیم.

وی ادامه داد: در طول سال‌های گذشته بخش‌های زیادی از خاک ایران در جنگ‌ها از کشور جدا شد، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی حتی یک وجب از خاک میهن واگذار نشده است که این مهم حاصل ایستادگی و فداکاری فرزندان این سرزمین است.

بهرامی برگزاری یادواره‌های شهدا را اقدامی ارزشمند در راستای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی نسبت به برگزاری این برنامه‌ها انتقاد داشته باشند، اما یادآوری رشادت‌ها و فداکاری‌های شهدا برای جامعه و به ویژه نسل جوان بسیار اثرگذار و ارزشمند است.

وی همچنین از همراهی مردم استان در برنامه‌های فرهنگی و ارزشی قدردانی کرد و گفت: مردم این استان همواره در برنامه‌های مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت حضوری پررنگ داشته‌اند که جای تقدیر دارد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت «جهاد تبیین» اظهار کرد: تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس باید متناسب با زبان و نیاز نسل جدید انجام شود. بهره‌گیری از ظرفیت هنر، فیلم، ورزش و ادبیات می‌تواند در انتقال مفاهیم ارزشی به جوانان و نوجوانان تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.

وی افزود: روایتگری دفاع مقدس زمانی موفق خواهد بود که با زبان قابل فهم و متناسب با مخاطب ارائه شود و بتواند مفاهیم و ارزش‌های آن دوران را به شکلی ماندگار در ذهن نسل جدید ثبت کند.

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت مطالعه گفت: با وجود مزایای فضای مجازی، نباید از کتاب و مطالعه فاصله گرفت. ارتقای سرانه مطالعه یکی از نیازهای مهم جامعه است و توجه به کتاب‌خوانی نقش مهمی در افزایش آگاهی و رشد فرهنگی جامعه دارد.

وی در پایان ضمن تسلیت ایام محرم، نهضت عاشورا را یک مکتب انسان‌ساز دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از آموزه‌های قیام امام حسین (ع) در مسیر ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و بصیرت تأکید کرد.