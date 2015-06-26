ادعای ایهود باراک درباره شکست داعش ظرف ۲ روز

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا نزدیک به یک سال است که تشکیل شده و در این مدت نتوانسته این گروه تروریستی را نابود کند «ایهود باراک» وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی مدعی شد که می توان داعش را ظرف دو روز شکست داد.

ایهود باراک در مصاحبه با راشاتودی با اعلام این مطلب گفت: داعش قدرت چندانی ندارد و می توان این گروه را ظرف مدت کوتاهی شکست داد.

وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی در ادامه افزود: به نظر من دلیل پیشروی های داعش این است که این گروه تا کنون با نیروی قدرتمندی برای سرکوبی خود مواجه نشده است. اگر از لحاظ فنی نگاه کنیم این گروه متشکل از ۳۰ تا ۴۰ هزار جنگجو است و خودروهای زرهی آنها نیز از تنوع تویوتا هستند. آنها حتی یک جنگنده و یا یک بالگرد هم ندارند.

باراک در حالی این اظهارات را بیان می کند که ارتباط این گروه تروریستی و دیگر تروریست های فعال در سوریه با رژیم صهیونیستی ثابت شده و تل آویو علاوه بر همکاری های اطلاعاتی و تسلیحاتی با این گروه ها، مصدومان آنها را نیز با انتقال به بیمارستان های سرزمین های اشغالی مداوا می کند.