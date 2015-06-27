برپایی نمایشگاه توانمندی در خراسان شمالی/ بازارچه ای مملو از امید

به گزارش خبرنگار مهر، بازارچه و یا نمایشگاه رمضان ویژه مددجویان کمته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی از ابتدای ماه مبارك رمضان در محل پارك شهربازی بجنورد داير شده است، بازارچه ای كه در آن مددجويان كميته امداد توانمندی هاي خود را در معرض ديد عموم گذاشته اند و تاكنون نيز با استقبال خوبی از سوی شهروندان مواجه شده است.

برخي از غرفه داران اين نمايشگاه مددجوی کمیته امداد استان بوده و شماری نيز تنها از تسهيلات اشتغال زایی كميته امداد استفاده کرده اند اما حمايت مالی كميته امداد وجه اشتراك تمامی غرفه داران است كه با خودكفايی موفق به ايجاد اشتغال براي خود و چندين نفر شده اند.

عليرضا يزداني يكي از غرفه داران اين بازارچه در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از خدمات کمیته امداد در راستای برگزاری این گونه نمایشگاه ها می گوید: يكي از اقدامات خوبي كه كميته امداد خراسان شمالی براي معرفي توانمندي هاي افراد تحت حمايت خود انجام می دهد، برپايی نمايشگاه ها در فصول و مناسبت های مختلف است.

وي كه خود كارگاه توليدی قاب عكس دارد، می افزاید: چند سال پیش از كميته امداد 10 ميليون تومان تسهيلات با كارمزد چهار درصد دريافت كردم و با راه اندازی این کارگاه در حال حاضر براي پنج نفر به صورت مستقيم اشتغالزايي شده است.

يزداني با بيان اينكه بازاريابی نامناسب يكي از مشكلات موجود در این عرصه است، اظهار می کند: انتظار می رود اقدامات کمیته امداد برای بازاریابی محصولات تولیدی مددجویان افزایش یابد.

وی در ادامه با اشاره به نقاط ضعف بازارچه رمضان مددجویان کمیته امداد استان می گوید: با وجود تلاش های انجام شده، باید گفت تبليغات براي برپايي این نمایشگاه آن چنان که باید و شاید مناسب نبود و اگر از طريق صدا و سيما و سایر رسانه ها اطلاع رساني بیشتری مي شد به طور حتم شمار بازديد كنندگان نيز افزايش مي يافت.

این غرفه دار اضافه می کند: در حال حاضر فروش محصولات نسبت به سال گذشته افت كرده که دليل آن نيز مي تواند شرايط اقتصادي شهروندان باشد.

تأثیر شرایط اقتصادی نامناسب مردم بر فروش نمایشگاه

راضيه باغبان، مسئول غرفه توليدات كيف و صنايع چرمی نيز در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید برای نخستین بار است که در نمايشگاه كميته امداد شركت مي كند و به نظر او با وجود بازديد زياد از این نمایشگاه، اما فروش كم بوده است.

وی می افزاید: با دريافت چهار ميليون تومان تسهيلات از سوی كميته امداد و راه اندازی تولیدی کیف و صنایع چرمی براي چندين نفر اشتغالزايي کرده است.

باغبان تصريح می کند: با وجود شرايط اقتصادی نامناسب شهروندان، از ابتدای ماه مبارك رمضان تاكنون در این نمایشگاه فروش زيورآلات از فروش كيف و ساير صنايع چرم بيشتر بوده است.

مکان مناسب نمایشگاه ضعف اطلاع رسانی را جبران کرده است

علي دستباز يكی ديگر از غرفه داران اين نمايشگاه نيز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که سه سال متوالی است که در اين نمايشگاه مي كند، می گوید: امسال فروش و بازديد از توليدات بسيار خوب بوده است.

وی كه توليد كننده گل و گياه زينتی است، می افزاید: قبل ورود به عرصه گل و گياه زينتی در تهران كارگری مي كردم تا زمانی كه برای فراگرفتن توليد گل و گياه زينتی اقدام كردم.

دستباز اضافه می کند: با دريافت 10 ميليون تومان تسهيلات از كميته امداد و 10 ميليون تومان سرمايه خود، گلخانه اي برای تولید گل و گیاه زینتی راه اندازي كردم و هم اكنون نيز با سه نفر از اعضاي خانواده، مشغول توليد گل و گياه زينتی هستيم.

وي در مورد نمایشگاه توانمندی مددجویان کمیته امداد استان می گوید: جانمايي برای برپايی نمايشگاه از سوی كميته امداد بسيار مناسب بوده و چون در محل تفريحي قرار دارد به رغم اطلاع رساني ضعيف، شمار بازديدكنندگان زياد است.

توسعه کارگاه تولیدی در گرو تداوم حمایت های کمیته امداد

فاطمه قاپاقي، یکی دیگر از غرفه داران نیز می گوید: برای راه اندازی كارگاه توليدی پوشاك، درخواست دریافت تسهیلات را به کمیته امداد استان ارائه دادم اما این نهاد از 10 ميليون تومان تسهيلاتي كه بايد پرداخت مي كرد تنها پنج ميليون تومان را پرداخت كرد و مابقي را نيز براي صدور پروانه پرداخت نكرده است.

وي با بيان اينكه دانشجوی كارشناسی رشته حسابداری دانشگاه آزاد است، می افزاید: مادرم سرپرست خانوار بوده و نیازمندی ها زیاد است اما حمايت های كميته امداد پاسخگوی نيازهای ما نيست.

قاپاقی اظهار می کند: فروش توليدات پوشاك نه تنها در نمايشگاه بلكه در ساير ايام نيز مناسب نيست اما با اين حال در کارگاه تولیدی ما براي 12 نفر اشتغال ايجاد شده که این موضوع مایه مسرت است.

وي می گوید: اگر سرمايه خوبی داشته باشیم تا بتوانيم از چند چرخ كار ديگر نیز در کارگاه استفاده كنيم شايد و وضعيت درآمدی ما بهبود يابد.

هادی مهديار، مسئول غرفه عرضه خدمات رايانه ای نيز در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: اولين سال تجربه شركت در نمايشگاه كميته امداد استان را دارم و با توجه به اينكه محصولات اين غرفه با 30 درصد تخفيف عرضه مي شود تا كنون فروش خوب بوده است.

وي اضافه می کند: برای راه اندازی این کسب و کار مبلغ 15 ميليون تومان تهسيلات ازسوي كميته امداد دریافت کرده و اکنون نیز از شرایط رضایت دارم.

مهديار اظهار می کند: با وجود اينكه برای برگزاری این نمایشگاه اطلاع رساني و تبلیغات از سوي نهاد كميته امداد در سطح شهر ضعيف بود، اما تلاش اين نهاد در برگزاري و برپايي اين نمايشگاه ستودني است چرا كه این نمایشگاه بهترين فرصت براي معرفي توانمندي هاي افراد تحت حمايت كميته امداد است.

آموزش تجارت و بازاریابی در قالب نمایشگاه های مددجویی

رئيس اداره طرح های اشتغال و خودكفايي كميته امداد امام خمينی(ره) خراسان شمالی نيز در گفتگو با خبرنگار مهر، می گوید: روند انتخاب طرح ها و تولیدات مددجویان برای شرکت در این نمايشگاه به گونه ای بود كه محصولات مزبور قابليت نمايشگاهی داشته باشند.

نور محمد جهانی با بيان اينكه در این نمایشگاه تقریبا نمونه هایی از تمامی تولیدات طرح های اشتغالزايی مددجویان کمیته امداد استان در معرض بازدید و خرید عموم قرار گرفته است، می افزاید: 65 درصد طرح های اشتغال مددجویان کمیته امداد در خراسان شمالی در حوزه دامپروری و مابقي در حوزه های صنايع دستی، قالي باقی، پوشاك است.

وی با اشاره به اينكه يكي از برنامه های كميته امداد در برگزاری نمايشگاه ارائه طرح های اشتغال جديد است اضافه می کند: به طور مثال عرضه خدمات رايانه ای يكي از طرح های جديد است که در این نمایشگاه نیز حضور دارد.

جهانی می گوید: برپايی نمايشگاه بهترين فرصت براي معرفی و بازاريابی خدمات و محصولات افراد تحت پوشش كميته امداد است.

به گفته اين مسئول ورود گروه های جديد در نمايشگاه سبب تبادل تجربه بين غرفه داران مي شود كه این موضوع می تواند در رفع ضعف و كاستی ها نيز موثر باشد.

وي با بیان این که به منظور بازاريابي طرح ها نحوه برخورد با مشتريان، چگونگی تبليغات و بازاریابی به غرفه داران آموزش داده مي شود، می افزاید: برپايي این گونه نمايشگاه ها در فروش غير مستقيم محصولات نيز موثر است به گونه ای که با برگزاری نمایشگاه زمینه صادرات محصولات غرفه توليدات فلزي به كشور تركمنستان فراهم شد.

برگزاری روزانه جشن رمضان در حاشیه نمایشگاه مددجویان کمیته امداد

مدير برپايی بازارچه رمضان كميته امداد خراسان شمالي نيز در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: اين نمايشگاه در قالب 40 غرفه از ابتدای ماه مبارك رمضان فعاليت خود را آغاز کرده و تا پايان ماه مبارك رمضان نيز ادامه دارد.

سيد ابوالفضل گوهری با اشاره به اينكه توجه به حامی يابی براي ايتام يكي از اولويت هاي كاری كميته امداد است، می افزاید: در اين نمايشگاه شش غرفه به بحث حامی يابی برای ايتام در قالب طرح های ياسين، شفا و اكرام ايتام اختصاص داده شده است.

به گفته وی از ابتدای ماه مبارك رمضان تاكنون در اين نمايشگاه 48 حامي برای ايتام جذب شده است.

مدير برپايی بازارچه رمضان كميته امداد خراسان شمالی اظهار می کند: علاوه بر برپايی نمايشگاه، در این محل هر روز بعد از افطار جشن رمضان برگزار مي شود که یکی از بخش های روزانه جشن رمضان معرفی یکی از خدمات کمیته امداد به مردم در قالب طنز است.

گوهری می گوید: تاكنون استقبال شهروندان بجنوردی از نمايشگاه محصولات مددجویان کمیته امداد و نیز شركت آنها در جشن رمضان بسيار خوب بوده است.