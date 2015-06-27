بازگشت قیمت زعفران به ۷ میلیون تومان

غلامرضا میری در گفتگو با مهر از افزایش مجدد قیمت زعفران در بازار خبر داد و اظهارداشت: قیمت این محصول که چندی پیش بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان کاهش یافته بود، از روز یکشنبه هفته گذشته روندی صعودی در پیش گرفته و هم اکنون قیمت این محصول حداقل ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و حداکثر ۷ میلیون تومان است.

وی، افزایش ۲۹ درصدی صادرات زعفران در فروردین‌ماه سال‌جاری نسبت به فروردین سال قبل را مورد اشاره قرار داد و گفت: صادرات طلای سرخ در اردیبهشت‌ماه امسال نسبت به اردیبهشت ۹۳، ۴۱ درصد رشد داشته است.

میری با بیان اینکه تاکنون گمرک آماری از میزان صادرات زعفران در خردادماه ارائه نکرده است، افزود: پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط پیش آمده صادرات این محصول در خردادماه با کاهش همراه باشد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه نوسانات قیمتی، بازار صادرات زعفران ایران را از بین می‌برد، اظهارداشت: این موضوع باعث می‌شود که ما خریداران محصولمان را از دست بدهیم و صادرکنندگان ایرانی از بازار خارج شوند که در نتیجه این امر تولید ضربه می‌خورد.

میری اضافه کرد: در صورتی که بازار زعفران ثبات داشته باشد نه تنها می‌توان میزان صادرات آن را افزایش داد بلکه در کنار آن، امکان ورود ایران به بازارهایی فراهم می‌شود که تاکنون نتوانسته به آن بازارها ورود کند.

نایب رئیس شورای ملی زعفران با اشاره به افزایش قیمت و محدودیت‌هایی که در دولت قبل برای صادرات زعفران ایجاد شد، گفت: قبل از وضع این محدودیت‌ها، صادرات طلای سرخ در سال ۲۲۰ تن بود اما در حال حاضر سقف صادرات ما به مرز ۱۶۰ تن رسیده است.

میری به این پرسش که چه اقداماتی برای تثبیت قیمت زعفران در بازار و حل مشکلات موجود باید انجام شود؟ با اشاره به حضور پررنگ دلالان در بازار زعفران، پاسخ داد: این موضوع باید سامان‌دهی شود، ضمن اینکه دولت باید از تولیدکنندگان و صادرکنندگان زعفران حمایت کند تا تولیدکننده مجبور نباشد به خاطر نیاز به پول محصولش را به دلالان بفروشد، همچنین صادرکننده نیز آنقدر توانمند باشد که بتواند زعفران را خریداری کرده و مقداری برای خود ذخیره کند تا شرایطی که امروز پیش آمده، ایجاد نشود.