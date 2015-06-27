۴۸ درصد سرقت ها در دامغان کشف شد/ دامغان - جندق پرحادثه ترین محور

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی اکبر میری ظهر شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران مطبوعات و خبرگزاری های شهرستان دامغان در محل ستاد فرماندهی انتظامی این شهرستان ضمن بیان اینکه عمده ترین سرقت های به وقوع پیوسته در شهرستان را سرقت از مغازه ها تشکیل داده است، تصریح کرد: تمامی سرقت های خودرو شهرستان دامغان با پیگیری های پلیس کشف شده است.

وی ضمن اشاره به اینکه چندین هزار واحد مسکونی در حال ساخت در سطح شهرستان وجود دارد افزود: علی رغم توصیه های انجام شده متأسفانه کارگاه ها و پیمانکاران مسائل امنیتی را رعایت نمی کنند و نبود نگهبان نیز موجب افزایش سرقت ها می شود.

کاهش ۳۳ درصدی تصادفات جرحی در دامغان

رئیس پلیس شهرستان دامغان با اشاره به اینکه تا کنون ۷۰ نفر سارق در این شهرستان دستگیر شده اند اظهار داشت: در این راستا اموال به سرقت رفته از سوی سارقان کشف و پس از تشکیل پرونده تحویل مقامات قضایی در شهرستان دامغان شدند.

میری یکی از دلایل سرقت از سوی سارقان را بیکاری و ۶۵ درصد از سرقتها را کار افراد معتاد ذکر کرد و خاطرنشان ساخت: در سه ماهه نخست سالجاری در شهرستان دامغان پنج درصد کاهش وقوع سرقت را شاهد بودیم و گزارشی مبنی بر سرقت همراه با زور، تجاوز و خشونت نداشتیم.

وی همچنین به بحث تصادفات در شهرستان دامغان نیز پرداخت و با بیان اینکه در تصادفات درون شهری کاهش هفت درصدی را داشته ایم، اضافه کرد: در سه ماهه نخست سالجاری فوتی های تصادفات در سطح حوزه استحفاظی شهرستان ۱۷ درصد کاهش داشته است.

بروز بیشترین تصادفات در محور دامغان - جندق

رئیس پلیس شهرستان دامغان تصریح کرد: بیشترین بحث وقوع تصادفات در حوزه برون شهری مربوط به محور دامغان- جندق در جنوب شهرستان دامغان بوده که باید در کاهش تصادفات در این محور اقداماتی انجام شود که اقدامات امنیتی در این راستا صورت گرفت.

مواد مخدر صنعتی در دامغان بسیار کم و ناچیز است.

میری با بیان اینکه وجود مواد مخدر صنعتی خوشبختانه در دامغان بسیار کم و ناچیز است افزود: برای مقابله و مبارزه با این عامل خانمانسوز باید همگان ورود پیدا کنند تا به کلی ریشه کن شود.

وی اضافه کرد: پلیس تمام توان و امکانات خود را به کار می گیرد تا سطح شهرستان از وجود مواد مخدر پاک و از گرایش جوانان و نوجوانان به مواد مخدر جلوگیری شود.

۵۰ واحد صنفی متخلف دامغان پلمپ شد

این مقام انتظامی در شهرستان دامغان از پلپ ۵۰ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این واحدهای صنفی قوانین و مقررات صنفی را رعایت نکرده و مخل نظم و انضباط در سطح بازار بودند که با همکاری اتاق اصناف پلمپ شدند.

میری گفت: واحدهای صنفی که مقررات قانونی صنفی را رعایت نکنند برابر قانون برای بار اول یک هفته، بار دوم یک ماه و برای بار سوم سه ماه پلمپ می شوند و در مواقعی نیز پروانه کسب آنان باطل خواهد شد.

وی همچنین از کشف۱۰ فقره سرقت در دامغان با چهره‌نگاری پلیس از سارق طی روز گذشته نیز خبر داد و گفت: مطابقت چهره‌نگاری پلیس با چهره یکی از سارقان مغازه‌ای در دامغان، به شناسایی باند سه نفره انجامید.

فرمانده انتظامی شهرستان دامغان در خاتمه به دستگیری دو سارق سابقه‌دار دیگر نیز در این پرونده اشاره داشت و افزود: سارقان به ۱۰ سرقت شامل هشت فقره سرقت از مغازه و دو فقره سرقت به ارزش ۱۷۰ میلیون ریال از منزل اعتراف کردند.

در نشست خبری رئیس پلیس شهرستان دامغان روسای پلیس تخصصی راهور، مواد مخدر، آگاهی، اطلاعات و امنیت و رابط اجتماعی حضور داشتند.