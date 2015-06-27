به گزارش خبرنگار مهر، احمد بهروزیان فرد ظهر شنبه در نشست با مسئولان ورزش گناوه اظهار داشت: برنامهریزی گستردهای را برای توسعه زیرساختهای ورزشی در استان بوشهر داشتهایم و طرحهای خوبی نیز در گناوه اجرا می شود.
وی به جایگاه ویژه شهرستان گناوه در ورزش استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: نگاه ویژهای به ورزش این شهرستان خواهیم داشت و نمایندگان این استان در مسابقات کشوری حمایت میشوند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر به حمایت از تیم پرسپولیس گناوه اشاره کرد و ادامه داد: تکمیل پروژه خوابگاه ورزشکاران گناوه یکی از برنامههای مهم در شهرستان گناوه است که یکی از نیازهای اساسی ورزشکاران این شهرستان است.
وی همچنین از تکمیل استادیوم ورزشی شماره دو گناوه خبر داد و اضافه کرد: احداث پیست تارتان را نیز به عنوان یکی از اولویتهای مهم در شهرستان گناوه مد نظر داریم.
بهروزیانفر با بیان اینکه تکمیل پروژههای نیمه تمام در اولویت برنامههای ورزش استان بوشهر است، افزود: پروژه جدیدی را امسال آغاز نخواهیم کرد و با جدیت پیگیر تکمیل پروژههای ورزشی نیمهتمام هستیم.
مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به تدوین چشمانداز ورزش استان در سال ۹۴ ادامه داد: به منظور دستیابی ورزش استان بوشهر به موفقیت، استانهای موفق ورزش کشور را بررسی کردهایم و نشستهای متعددی در این راستا برگزار شده است.
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