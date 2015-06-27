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۶ تیر ۱۳۹۴، ۱۷:۳۰

«جان کری»: کارهای سخت و پیچیده‌ای پیش روی ماست

«جان کری»: کارهای سخت و پیچیده‌ای پیش روی ماست

وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه خود با خبرنگاران گفت که همه ما به آخرین تلاش ها برای رسیدن به توافق هسته ای چشم دوخته ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه خود با خبرنگاران گفت که همه ما به آخرین تلاش ها برای رسیدن به توافق هسته ای چشم دوخته ایم.

«جان کری» وزیر امورخارجه آمریکا در مصاحبه ای پیش از ورود به محل مذاکرات در هتل کوبورگ و در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره برآورد وی از میزان موفقیت مذاکرات هسته ای به خبرنگاران گفت: من فکر می کنم، بهتر است بگویم که ما به موفقیت در مذاکرات امیدواریم.

کری ادامه داد: کارهای سختی در پیش رو داریم. مسائل سخت و پیچیده ای فراروی ما است و به عقیده من همه ما به آخرین تلاش ها برای بررسی امکان توافق هسته ای چشم دوخته ایم.

وی در ادامه افزود: فکر می کنم، همه طرف ها مایل به رسیدن به توافق هستند، اما در این مسیر باید برخی از مسائل سخت و پیچیده حل و فصل گردد.

وزیر امور خارجه آمریکا امروز با پای شکسته وارد وین شد تا بتواند در مذاکرات سخت و نفس گیر هسته ای وین که مهلت آن تا سه شنبه است حضور داشته باشد.

کد مطلب 2788678

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