ترکیه در اندیشه ساخت دیوار حائل بیشتر در مرز با سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، ترکیه ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک با سوریه دارد. از همین رو برای آنکه امنیت خود را در برابر تحرکات گروه تروریستی داعش افزایش بدهد در اندیشه ساخت دیوار حائل بیشتری در مرز خود با سوریه است.

حمله اخیر داعش به کوبانی که در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد از دلایل اتخاذ این تصمیم بوده است.

بر همین اساس یکی دیگر از دلایل اتخاذ این تصمیم جلوگیری از ورود غیر مجاز مهاجرین سوری به ترکیه بود.

بر اساس آمارهای منتشر شده ترکیه پذیرای بیشترین تعداد مهاجرین سوری است که البته اغلب آنها در شرایط نامساعدی زندگی می کنند.

ترکیه پیشترحدود 10 کیلومتر دیوار حایل در مرز خود با سوریه ساخته است و در حال حاضر قصد دارد با ساختن دیوارهای بتنی قابل حمل در برخی مناطق مرزی به این میزان اضافه کند.