تصویربرداری مستند فلسفی «حقیقت پنهان» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، «حقیقت پنهان» که مستند ایرانی پیرامون عقل و زندگی محسوب میشود طی یکسال و نیم گذشته مراحل پژوهش و تولید را پشت سر گذاشته است و گواه آنست که موضوعات فلسفی آن قدر بکر و گسترده و پررمز و راز است که برای شناخت بیشتر آن باید قدم در راه گذاشت.
عباس صالح مدرسهای، مستندسازی است که نامش با گونهای از فیلمهای مستند همراه است که کمتر مستندسازی به دنبال ساخت و تولید آنها بوده است، انتخاب مضامینی چون زندگی و یا مرگ، تولید فیلمهای مستندی که فاقد منابع تصویریاند و انتخاب موضوعات پرچالشی که نیازمند شهامت یا لااقل بیپروایی خاصی است.
او همزمان با نویسندگی، شروع به كارگردانی فیلم كرد و ۸۲ فیلم مستند و داستانی کوتاه و بلند را ساخت که از آن جمله میتوان از آثاری چون «آرزو»، «فرار»، «بلیط اتوبوس»، «كیف پول»، «زنگ تفریح»، «لحظههای دیر»، «رویش سبز»، «فكر بلبل همه آنست...»، «نشان از بینشانها»، «آبی، قرمز»، «بینام و نشان»، «دارالشفاء»، «پیامبران سرزمین ما»، «مردی از آسمان»، «از خاك تا افلاك»، «آهنگ ابدیت»، «منتظر تا صبح فردا»، «پرده آخر»، «بودن در بی نهایت»، «مشق تعزیه»، «خطوط زرین»، «نامهای به مقصد بهشت»، «تنها تو برای همیشهای»، «شور و سُرور»، «من و ناصر»، «آوای عشق»، «پایان تنهایی»، «جوانههای انتظار»، «راز آشکار»، «مجموعه مستند امامزادگان تهران»، «مجموعه مستند فرصت»، «مجموعه مستند خورشید مصر»، «مجموعه مستند میراث جاودان» و مستند سینمایی «چند ركعت عشق» نام برد.
مستند فلسفی «حقیقت پنهان» به تهیهکنندگی و کارگردانی صالح مدرسهای آخرین دستاورد فعالیت وی پس از نمایش مجموعه مستند «میراث جاودان» است که قصد دارد به طور جدی موضوع پرچالش عقل را تبیین کند.
«حقیقت پنهان» مستند بلندی است که در خانه هنرمندان تهیه میشود و مهرداد زاهدیان به عنوان مشاور کارگردان و محمد هادی صالح به مشاور هنری این پروژه حضور دارند.
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