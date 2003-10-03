پنجمين نمايشگاه عمومي نيروي انتظامي گشايش يافت

به گزارش خبرنگار اجتماعي " مهر"، در اين مراسم كه جمعي از فرماندهان و پرسنل نيروي انتظامي نيز حضور داشتند حجت الاسلام والمسلمين كروبي ، رييس مجلس شوراي اسلامي يكي از بزرگترين مسوليت هاي هر حكومت را تامين و حفظ امنيت برشمرد و افزود: هر چند رفع نيازهاي زندگي مردم، تامين رفاه ، آسايش و شغل، تعليم و تربيت و فراهم سازي امكانات و خدمات از مسوليت ها و وظايف حكومت در برابر مردم است ؛ ولي تامين و حفظ امنيت در راس اين امور قرار دارد.

وي گفت: مسوليت تامين بخش مهمي از اين امنيت و آسايش در كشور بر دوش نيروي انتظامي بوده و تاكنون نيز با تلاش مستمر ، اخلاق پسنديده و برخورد خوب با مردم در اين زمينه عملكرد مثبتي داشته است.

به گفته وي نيروي انتظامي كشور طي سال هاي اخير با مديريت سردار قاليباف قدم هاي موثري در رابطه با اعتماد سازي، دلگرمي و مشاركت مردم با پليس برداشته شده است و به طور كلي نوع فعاليت و تعامل اين نيرو با تشكيلات گذشته مانند شهرباني ، كميته و ژاندارمري تفاوت آشكاري پيدا كرده است.

كروبي در ادامه با اشاره به رضايتمندي مردم نسبت به عملكرد پليس 110 تصريح كرد: بر پايه گزارشات دريافتي و اخبار واصله مركز فوريت هاي پليسي 110 مشاركت و همكاري مردم با پليس و اطمينان به پليس را در بين شهروندان افزايش داده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي از شيوع مصرف مواد مخدر در بين جوانان بعنوان بدترين بلا براي خانواده ها ياد كرد و اظهار داشت: علت اصلي شيوع مصرف اين ماده در جامعه هم مرزي ايران با كشور افغانستان و افزايش ميزان كشت سالانه خشخاش در اين كشور است كه علاوه برمعضل قاچاق مواد مخدر نگراني هايي در شرق كشور از نظر ايجاد نامني براي مرز نشينان ايجاد كرده بود كه طي سال هاي اخير بدنبال تجهيز نيروي انتظامي و فعاليت مستمر اين نيرو و ديگر بخش هاي نظامي تا حدودي اين مشكل برطرف شده است.

وي با تقدير از تدابير مثبت و معقولانه نيروي انتظامي در برخورد با مسايل اجتماعي بويژه حوادث اجتماعي كه به طور طبيعي در هركشوري روي مي دهد افزود: در حوادث و مسايل دانشجويي اخير اغلب نمايندگان از جناح هاي مختلف طي نشست ها ي متعدد خواستار تقدير از نيروي انتظامي به خاطر كنترل مطلوب در حوادث و تنش هاي دانشجويي خرداد ماه شده اند.

كروبي همچنين با اشاره به شهادت 3800 نفر از پرسنل ناجا طي سال هاي گذشته و 80 نفر در مدت شش ماهه اول امسال اظهار داشت: جان ماموران نيروي انتظامي به خاطر نوع ماموريت هايشان و اصطكاكي كه با مجرمان و تبهكاران ، سارقان و اشرار دارند هميشه در معرض تهديد قرار دارد.

وي با ابراز تاسف نسبت وضعيت معيشتي نيروهاي نظامي و انتظامي ، معلمان ، دانشگاهيان و پرسنل بيمارستا ن ها تصريح كرد: دولت ومجلس درصددند تا با اقدامات مطلوب و برنامه ريزي دقيق افزايش چشمگيري به حقوق اين قشر بويژه پرسنل ناجا در بودجه سال آينده داده شود و تسهيلات و امكانات لازم را نيز در اختيار ناجا جهت انجام وظايف ذاتي اش قرار دهند.

همچنين درادامه اين مراسم سردار قاليباف با بيان اينكه فلسفه وجودي نيروي انتظامي بعنوان يك نهاد اجتماعي ، برقراري نظم و امنيت در كشور است خاطر نشان كرد: درتامين اين امنيت علاوه بر ناجا ديگر گروهها اعم از مردم و حاكميت نيز نقش فراواني خواهند داشت.

وي تصريح كرد: مجموعه اي به نام نيروي انتظامي به منظور حفاظت از حريم قانوني و آزادي هاي مشروع و حقوق جامعه البته با رعايت حقوق شخصي و نظم و انضباط عمومي شكل گرفته است.

فرمانده نيروي انتظامي همچنين با اشاره به اينكه پليس بايد سپر بلاي مردم در برابر تهديدات احتمالي باشد اظهار داشت: پليس بعنوان مسول جان ، مال ، ناموس وآبروي مردم ماموريت و وظيفه سنگين و خطيري برعهده دارد كه البته همراه با تجهيز و افزايش توان و كارايي نيرو، مشاركت مسوولانه بخش هاي حاكميتي و مردم نيز در كاهش و مقابله با تهديدات احتمالي مثمرثمر خواهد بود.

سردار قاليباف ، به نمايش گذاشتن عملكرد و اقدامات نيروي انتظامي طي سال هاي اخير و جمع آوري پيشنهاد ها و نظرات مردمي در مورد فعاليت ها پليس در جامعه را از اهداف مهم نيرو در هفته ناجا برشمرد و تصريح كرد: خانواده ها و جوانان با بازديد از بخش هاي مختلف پنجمين نمايشگاه عمومي نيروي انتظامي مي توانند آشنايي لازم را نسبت به آسيب ها و خطرات تهديد كننده سلامت خانواده ها و جوانان آشنايي پيدا كنند.

گفتني است: پنجمين نمايشگاه عمومي نيروي انتظامي به مدت ده روز از 10 تا 20 مهر ماه با موضوعاتي از قبيل پليس و كودك ، پليس و نوجوان ، پليس و جوان ، كارگاه آموزش والدين، تحقيق و پژوهش ، فن آوري ، توسعه و نوسازي پليس ، شهرك آموزش و راهنمايي و رانندگي ، جنگ شادي و غيره در سالن هاي 25 ، 26 و 27 نمايشگاههاي بين المللي تهران برپا مي باشد و بازديد آن براي عموم آزاد است .