جاده رزكان ناامن ترين جاده ايران خواهد شد

محمد حسين محمد ميرزا در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج ادامه داد: شهروندان مناطق مختلف از جمله واريان شهر ، فرخ آباد ، زيبا دشت و مشكين دشت در جاده رزكان تردد مي كنند كه به دليل عرض كم جاده ، سالانه تعداد زيادي از شهروندان در تصادفات اين جاده جان مي سپارند.

وي تصريح كرد: پيچ تند و معروف رزكان نيز از ديگر عوامل موثر در افزايش تصادفات اين منطقه است و توجه به اين مسئله ، لزوم تعريض و دو بانده شدن جاده رزكان را بيش از پيش آشكار مي كند.

عضو شوراي اسلامي مشكين دشت شهرستان كرج خاطر نشان كرد: البته به دنبال پيگيري هاي مسئولان محلي ، مشكل آسفالت جاده رزكان كه از مدتها قبل مطرح بود ، حل شده است و تا حدودي از نگراني هاي ناشي از خلاء امنيت تردد در اين جاده كاسته شده است .

محمد ميرزا تصريح كرد: در صورت ادامه روند كم توجهي مسئولان به حل معضل جاده رزكان ، اين جاده به يكي از نا امن ترين جاده هاي كشور خواهد شد.

به گزارش مهر ، جاده رزكان در مسير مشكين دشت به چند شهر اقماري كرج به دليل پيج تند جاده در غرب استان تهران به جاده مرگ معروف است و بارها مسئولان و مديران محلي و شهري در خصوص مسائل خاص اين جاده ابراز نگراني كرده اند.