"حديث كساء " توسط ناشران به كتاب مفاتيح اضافه شده است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" وي در بخشي ديگري از مطالب خود آورده است :" حديث شريف كساء، از احاديث صحيح و مورد اتفاق شيعه و سني است و ترديدي در صحت و صدور آن از پيامبر خدا (ص) نيست."

" آنچه با نام «حديث كساء» به مفاتيح الجنان افزوده شده است، نه تنها محدث قمي آن را نقل نكرده، بلكه در هيچ يك از منابع معتبر حديثي يافت نمي‌شود."

در همين ارتباط حجت الاسلام سيد حميد حسيني معاون پژوهشي دانشكده علوم حديث وابسته به آستان حضرت عبدالعظيم در گفتگو با خبرنگار گروه دين انديشه "مهر" با تأكيد بر اينكه حديث كساء در نسخه اصلي مفاتيح الجنان حاج عباس قمي نبوده است، گفت : اين حديث به تدريج و توسط ناشران به كتاب مفاتيح اضافه شده كه سنديت نيز ندارد .

وي با اعلام اينكه حاج عباس قمي در كتاب منتهي الآمال خود تصريح كرده كه حديث كساي مشهور در هيچ منبع معتبري ذكر نشده، يادآورشد: شيخ عباس قمي در پايان كتاب مفاتيح خود كساني كه به كتاب وي مطلبي افزوده و يا در آن دخل و تصرفي داشته باشند را لعنت كرده است .

معاون پژوهشي دانشكده علوم حديث در مورد اينكه برخي اعلام كرده اند حجت الاسلام محدث زاده فرزند مرحوم حاج شيخ عباس قمي درج حديث كسا در مفاتيح الجنان را مورد تأئيد قرار داده است، گفت: طي تماسي كه با ايشان داشته ايم، خبر فوق مورد تكذيب قرار گرفته است .

حجت الاسلام حسيني در مورد انتشار كتاب مفاتيح جديد توسط آستان حضرت عبدالعظيم، گفت : مفاتيحي توسط آستان و ويژه اين مكان چاپ مي شود كه آرم و نشان آستان را نيز دارد، اين كتاب فاقد حديث كساء است .

وي در مورد صحبتهاي حجت الاسلام ري شهري در مورد حديث كساي مفاتيح الجنان، گفت: آيت الله ري شهري اعلام كرده است كه در اصل كتاب مفاتيح الجنان حديث كسا نبوده، حديثي كه توسط ناشران به كتاب اضافه شده نيزمنبع معتبري ندارد و به لحاظ محتوايي نيز داراي اشكالاتي است و نمي بايست در مفاتيح درج شود .

به گفته معاون پژوهشي دانشكده علوم حديث رساله اي پژوهشي در اين زمينه منتشر و از طريق پايگاه اينترنتي دانشكده علوم حديث در اختيار عموم قرار دارد .

به گزارش خبرنگار "مهر" اخيرا برخي سايتهاي اينترنتي از حذف حديث كساء و از كتاب مفاتيح الجنان حاج عباس قمي و انتشار مفاتيح جديد به خواست آيت الله ري شهري، به دليل معتبر نبودن حديث خبر داده اند .