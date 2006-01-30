ارتباط قوي فكري و معنوي ميان مدارس علميه قم و لبنان ايجاد شود

به گزارش گروه حوزه و دانشگاه "مهر"، سيد "حسن نصر الله" روز گذشته در ديدار با رئيس و اعضاي كنگره بين المللي علامه شرف الدين با اعلام اين مطلب گفت : لبنان سرزمين شرف الدين است و با توجه به تبليغات و بازتابها، برگزاري اين كنگره در اين كشور، مورد توجه جامعه لبنان و جهان اسلام خواهد بود.

دبير كل حزب الله لبنان حضور طلاب در متن جامعه را از بركات برگزاري كنگره علامه شرف الدين خواند و افزود: بايد ميان مدارس علميه قم و لبنان يك ارتباط قوي فكري و معنوي ايجاد شود تا اين مدارس بتوانند در صحنه هاي اجتماعي لبنان به خوبي نقش خود را ايفا كنند.

"سيد حسن نصر الله " تصريح كرد: در شرايط كنوني كه آمريكا و اسراييل تمامي تلاش خود را براي برهم زدن آرامش سياسي لبنان معطوف كرده اند مطمئنا پيام مقام معظم رهبري به كنگره علامه شرف الدين مي تواند به همبستگي بيشتر لبنان كمك كند.

دبير كل حزب الله لبنان، به توجه به وحدت اسلامي و جهاد علمي و فكري مسلمانان در انديشه هاي علامه شرف الدين تاكيد كرد.