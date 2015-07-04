انتشار فراخوان دومین دوسالانه عکس تأمین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از دوسالانه هنری با موضوعاتی از قبیل ایمنی در کار، کارآفرینان و تولید، کارگران ساده و ماهر در محیط کار، حوادث ناشی از کار، بازنشستگان، ورزش و سلامتی، ساعات ملاقات در بیمارستان و نگاه آزاد و خلاقانه به مقوله تأمین اجتماعی، پذیرای آثار عکاسان کشور خواهد بود.

بر اساس مقررات شرکت در جشنواره، هر عکاس می‌تواند ۷ قطعه تک عکس یا یک مجموعه عکس ۵ تا ۷ قسمتی ارسال کند. ضمنا تمامی آثار باید با فرمت jpg و حجمی بین ۱ تا ۲مگابایت به همراه فایل word حاوی اطلاعات شخصی از جمله نام و نام خانوادگی، شماره تلفن ثابت و همراه، آدرس پستی، پست الکترونیک و ذکر موقعیت مکانی عکس، در یک مرحله به نشانی پست الکترونیک pic۹۴@farhangfestival.com ارسال شود.

همچنین بر اساس این فراخوان، پردازش عکس های ارسالی باید در حد تصحیح رنگ و کادر تا اندازه‌ای که خدشه­‌ای به اصل عکس وارد نکند، باشد.

تمامی حقوق مادی عکس‌های منتخب برای استفاده در امور نمایشگاهی، تبلیغاتی و انتشاراتی برای برگزار کننده با رعایت حقوق معنوی صاحب اثر (درج نام عکاس) محفوظ است و برگزار کننده بابت هر عکسی که در امور انتشاراتی خود استفاده کند (به غیر از عکس‌های برگزیده)، مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ ریال به صاحب اثر پرداخت خواهد کرد.

سازمان تأمین اجتماعی نیز بابت هر عکس پذیرفته شده پس از داوری (به جز نفرات برگزیده) به صاحب اثر مبلغ ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال به عنوان حق کپی رایت پرداخت می‌کند.

مهلت ارسال اثر به این جشنواره تا ۱۵ شهریور اعلام شده است و جوایز نفرات برتر نیز به شرح زیر اهدا می‌شود:



عکس اول: لوح تقدیر، تندیس جشنواره و ۳ سکه تمام بهار آزادی

عکس دوم: لوح تقدیر و ۲ سکه تمام بهار آزادی

عکس سوم: لوح تقدیر و ۱ سکه تمام بهار آزادی

هیات داوری این دوره از دوسالانه متشکل از علی قلم سیاه، شهاب الدین عادل و محمد خدادادی مترجم زاده است.

همچنین تمامی عکس‌های پذیرفته شده در این دوسالانه در قالب کتابی مستقل منتشر خواهد شد.