حسین احمدی، مدیرعامل شرکت آروین تک، در گفتگو با خبرنگار مهر، به مراحل تولید بازی رایانه‌ای «شتاب در شهر۲» اشاره کرد و گفت: این بازی با نام «سرعت شکنان» مراحل تولید را سپری می‌کند. تاکنون ۸۵ درصد کار انجم شده و بخش اندکی از تولید باقی مانده است.

او در پاسخ به این‌که قرار بود بازی «سرعت‌شکنان» اردیبهشت ماه تولید و همزمان با تابستان منتشر شود، گفت: واقعیت این‌که وضع نشر و بازار بازی‌های رایانه‌ای بسیار وخیم است. به همین خاطر ما تا پاییز صبر می‌کنیم تا هم کیفیت تولید خود را بالا ببریم هم امیدوار باشیم که شرایط بازار بهتر شود.

احمدی به تفاوت‌های بازی شتاب در شهر با سرعت شکنان پرداخت و افزود: در بازی «شتاب در شهر۲» یا «سرعت شکنان» المان پلیس به بازی اضافه شده و داستان بازی غنی و شخصیت پردازی شده است.

این طراح و تولید کننده بازی های رایانه ای ادامه داد: بازی شتاب در شهر ۲ بر خلاف شتاب در شهر، داستان محور است و کاربر از ابتدای بازی، یک داستان را پیگیری می‌کند. همچنین بازیکن می تواند هر مسیری را برای ادامه انتخاب کند و ملزم به ادامه سیر خطی داستان نیست اما در پشت صحنه بازی یک داستان و روایت ماجراجویانه وجود دارد.

تولیدکننده بازی رایانه‌ای شتاب در شهر به شخصیت‌های طراحی شده در بازی اشاره کرد و توضیح داد: امیر شخصیت اصلی داستان بوده و سعید دوست امیر است و سرهنگ نیز از دیگر کاراکتر های طراحی شده در این بازی است.

احمدی به تعقیب و گریز که در بازی وجود دارد اشاره کرد و افزود: در این بازی پلیس‌هایی وجود دارند که اگر بازیکن سرعت بیش از حد مجاز داشته باشد با او برخورد می کنند.

وی به با بیان اینکه در «شتاب در شهر ۲» کاربر درقالب شخصیت داستان بازی را ادامه می دهد، گفت: فضای طراحی شده در بازی، شهر تهران است و حدود ۳۵ ماشین ایرانی و خارجی در بازی وجود دارد.

تولیدکننده بازی رایانه‌ای شتاب در شهر به ویژگی های بازی اشاره کرد و توضیح داد: این بازی با هیچ بازی خارجی قابل قیاس نیست به دلیل اینکه سبک بازی یونیک و منحصر به فردی است.

وی افزود: در این بازی سعی شده از نظر گرافیک و گیم پلی و فناوری ساخت بازی را در حدی پیش ببریم که بازی شایسته عرضه بین المللی باشد.

بازی رایانه‌ای شتاب در شهر ۲(سرعت شکنان) به نویسندگی علی صادقی و مدیر طرح حسین احمدی با سبک ورزشی و مسابقات، پیشتر از شورای صدور پروانه ساخت بنیاد ملی بازی های رایانه ای مجوز تولید دریافت کرد.