چند سؤال در مورد احکام روزه و پاسخ آنها

به گزارش خبرنگار مهر، گروه دین و اندیشه خبرگزاری مهر برخی از پرتعدادترین سؤالاتی که توسط مردم از مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی پرسیده می شود را برای آگاهی مخاطبان ارائه می کند.

سؤال: دانشجویی که به شهر دیگر رفته و خوابگاه او داخل شهر باشد و محل تحصیل او بیرون شهر یا برعکس در صورتی که فاصله بین آنها بیشتر از مسافت شرعی است، نماز و روزه در خوابگاه و محل تحصیل و بین راه چگونه است؟

پاسخ: امام: در هر سه محل، نماز او قصر است و روزه صحیح نیست.

وحید، زنجانی، سیستانی و مکارم: در صورتی که معیار وطن حکمی را (علی‌المبانی) داشته باشد، در خوابگاه تمام است. و در دانشگاه و بین راه هم به ملاک کثیر السفر (علی‌المبانی) نماز تمام است.

صافی و نوری: در هر سه محل نماز تمام و روزه صحیح است.

خامنه‌ای: در سفرهای تحصیلی احتیاط واجب جمع بین قصر و تمام است و روزه را بگیرند و قضا کنند. (۱)

پی نوشت:

[۱]. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۱، صلوة المسافر، الشرط السابع؛ آیت الله خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، س۶۵۲؛ آیت الله وحید و آیت الله سیستانی، منهاج الصالحین، العبادات، صلوة المسافر، الشرط الخامس؛ آیت الله صافی، جامع الاحکام، ج۱، س۴۱۲ و ۴۱۴؛ آیت الله مکارم، استفتائات جدید، ج۳، س۳۵۲.

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سؤال: طلابی که از شهرهای دیگر به قم آمده و تصمیم سکونت دائمی در قم دارند و از قم جهت تبلیغ به شهر دیگر یا روستایی مسافرت می‌کنند، الف) اگر فاصله از قم به آنجا کمتر از حد مسافت باشد، ب) اگر فاصله از قم به آنجا بیشتر از حد مسافت باشد، وظیفه چیست؟

پاسخ: اگر کمتر از مسافت باشد:

همه مراجع: حکم خود قم را دارد.

و اگر بیشتر از مسافت باشد و مقدار زمان لازم برای تحقق وطن در شهر قم علی‌المبانی گذشته باشد:

امام: وظیفه‌اش، قصر است.

خوئی: با فرض شغل بودن اگر هفته‌ای سه سفر و حداقل دو ماه ادامه داشته باشد، تمام است.

بهجت، فاضل، زنجانی و صافی: اگر هر کمتر از ده روز یک مرتبه رفت و آمد دارند، علی‌المبانی تمام وگرنه قصر است.

تبریزی: اگر هفته‌ای یک مرتبه و حداقل دو ماه ادامه دارد، تمام وگرنه قصر است.

خامنه‌ای: اگر ارشاد و تبلیغ شغل و کار محسوب شود، به شرط اینکه هر کمتر از ده روز یک سفر و به مدت دو ماه یا بیشتر داشته باشد، نمازش تمام وگرنه قصر است.

وحید: اگر حداقل دو ماه و نصف روزهای هر ماه در رفت و آمد باشد، تمام است.

سبحانی: اگر به مدت یک ماه و هفته‌ای دوبار در رفت و آمد باشد، تمام است.

سیستانی: اگر هفته‌ای سه روز یا ماهی ده روز و به مدت شش ماه در یک سال یا سه ماه در چند سال در رفت و آمد باشد، تمام است.

نوری: با فرض شغل بودن و هر کمتر از ده روز یک سفر و به مدت سه ماه یا بیشتر تمام است. (۱)

پی نوشت:

۱. امام خمینی، استفتائات، ج۱، س۳۲۹ و ۳۳۳؛ توضیح المسائل، م۱۳۳۸؛ آیت الله بهجت، توضیح المسائل، م۱۰۹۵؛ استفتائات، ج۲، س۲۹۹۳؛ آیت الله تبریزی، استفتائات جدید، ج۲، س۴۴۳؛ آیت الله فاضل، توضیح المسائل، م۱۳۴۷؛ جامع المسائل، ج۱، س۴۸۳؛ آیت الله خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، س۶۵۳، ۶۵۴ و ۶۵۶؛ آیت الله وحید، منهاج الصالحین، العبادات، م۹۱۵؛ آیت الله زنجانی و آیت الله صافی، توضیح المسائل، م۱۳۴۷؛ آیت الله سیستانی، مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع، ج۵، ص۹۷؛ آیت الله مکارم، توضیح المسائل، م۱۱۶۶ و ۱۱۶۷؛ استفتائات، ج۲، ش۵، س۲۵۲.

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سؤال: نماز و روزه دانشجویانی که در اولین سفر در آغاز تحصیل به دانشگاه می‌روند چگونه است؟

پاسخ: همه مراجع: اگر عرفاً شغل بودن سفر در سفر اول محقق نباشد، نماز قصر است.

اگر شغل محقق باشد:

امام: در همه سفرها قصر است.

فاضل، خامنه‌ای، زنجانی، صافی و نوری: در سفر اول قصر است.

وحید: در صورتی که مقر نداشته باشد، از سفر اول باید تمام بخواند، ولی در صورت دارا بودن شرایط مقر، به نکته چهارده در نکات مهم نماز مسافر در فتاوی معظم‌له رجوع شود.

سیستانی: در صورت دارا بودن شرایط مقر در سه هفته اول باید جمع کند. از هفته چهارم به بعد تمام است. در صورتی که کثیر السفر باشد، به ملاک کثیر السفر (علی المبانی) در دو هفته اول جمع و از هفته سوم به بعد تمام است.

مکارم: در سه چهار روز اول باید جمع بخواند. (۱)

پی نوشت:

۱. امام خمینی، استفتائات، ج۱، ص۳۵۳؛ امام و فاضل، العروه الوثقی، صلوه المسافر، الشرط السابع؛ آیت الله فاضل، توضیح المسائل، م۱۳۲۵؛ آیت الله خامنه‌ای، اجوبه الاستفتائات، ص۶۵۲؛ آیت الله وحید، منهاج الصالحین، العبادات، الخامس به ضمیمه استفتای مکتوب دفتر معظم‌له؛ آیت الله سیستانی، توضیح المسائل، م۱۲۹۹ به ضمیمه استفتای مکتوب دفتر معظم‌له؛ آیت الله صافی، هدایه العباد، ج۱، م۱۱۳۸؛ آیت الله مکارم، توضیح المسائل، احکام نماز مسافر، م۱۱۴۵؛ استفتائات، ج۱، ص۲۲۰.