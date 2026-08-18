پیام رضاییان برای هواداران استقلال؛ برای شما جنگیدم + عکس

به گزارش حبرنگار مهر، رامین رضاییان مدافع - وینگر تیم ملی فوتبال ایران پس از بازگشت از جام جهانی ۲۰۲۶ تصمیم گرفت قراردادش با باشگاه استقلال را فسخ کند و پس از کش و قوس های فراوان با عقد قراردادی به تیم فوتبال فولاد خوزستان پیوست.

رضاییان پس از اعلام رسمی این موضوع با انتشار متنی در صفحه مجازی خود نوشت: «هواداران محترم باشگاه بزرگ استقلال واقعیت ها رو در برنامه تلویزیونی گفتم همیشه با جان و دل برای شاد کردن دل شما جنگیدم و همیشه اولین اصل برای من این بوده که بازیکن تا آخرین روز قرارداد با تعصب و عشق در زمین فوتبال بجنگد و من برای شما عزیزان جنگیدم شما هوادارهای جنتلمن استقلال برای من عزیز و قابل احترامین آرزوی بهترین ها برای باشگاه بزرگ استقلال»