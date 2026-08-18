فرسایش ماشین جنگی واشنگتن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: آنچه ۶ ماه پس از جنگ ۴۰ روزه بر پرده حقیقت و واقعیت نقش بسته، نه یک افول مقطعی و گذرا، که آغاز زوال تدریجی یک امپراتوری تهیدست از مشروعیت و پرمصرف در خونخواری است؛ ماشین جنگی واشنگتن، که روزگاری هیمنهاش سراسر گیتی را در سایه هراس میگرفت، امروز با اندامهایی فرسوده و نیرویی بر باد رفته، بیش از آنکه تهدیدی باشد، به یک شوخی تبدیل شده است. رصدهای میدانی و تحلیلهای راهبردی بر آن اتفاق دارند که ذخایر سلاح و مهمات رژیم متجاوز آمریکا به پایینترین تراز چند دهه اخیر خود رسیده و اصطکاک پیاپی این غول پا در گل، نه تنها چرخهای جنگیاش را از حرکت بازداشته، که کمر صنعت نظامی آن را نیز زیر بار هزینههای بیپایان شکسته است.
بازگشت به نقطه قبل از جنگ
اوضاع برای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا به قدری بحرانی است که به بازگشت به نقطه قبل از جنگ با ایران راضی شده است؛ سیانان در همین رابطه مینویسد: یکی از بزرگترین مشکلات دولت ترامپ برای خارج کردن آمریکا از جنگ با ایران فهرست اهداف بسیار مطلق و حداکثری بود که او و تیمش در ابتدای جنگ تعیین کردند اما با ادامهدار شدن جنگ که اکنون وارد ششمین ماه خود شده، فهرست اهداف شامل تسلیم ایران و تغییر رژیم، به شکلی محسوس تغییر کرده و محدودتر شده است. طبق این تحلیل، به نظر میرسد معاون ترامپ، جیدی ونس هم اخیرا به شکلی قابل توجه از دامنه این اهداف کاسته است؛ موضوعی که تازهترین نشانه از آن است که دولت ترامپ ممکن است خود را برای رضایت دادن به دستاوردی کمتر و شاید بسیار کمتر آماده کند.
حمله به اهداف کاذب و تجهیزات فریب
تحلیل دادهها از حملات جدید آمریکا به تاسیسات نظامی ایران نشان میدهد قابلیتهای آمریکا در مورد اصابت قرار دادن اهداف خود در کشور ما تا حد زیادی افول کرده است. برای مثال بخش قابل توجهی از پرتابههای آمریکا به اهداف کاذب و تجهیزات فریب ایران شامل ماکتها بوده که با هدف منحرف کردن دشمن طراحی شده بودند. در نتیجه، میزان بالایی از مهمات با ارزش آمریکا صرف انهدام اهداف کمارزش و ماکتهای فریب شده که هزینه و فشار زیادی را به ذخایر ارتش آمریکا وارد میسازد.همچنین گزارشها نشان میدهد که سنتکام، فرماندهی مرکزی آمریکا مستقر در غرب آسیا، در شناسایی سامانههای متحرک و تهاجمی ایران در سواحل و جزایر، بسیار کمتر از انتظارات ظاهر شده و نرخ انهدام لانچرهای موشک و پهپاد ایران به شدت پایین است. همچنین عمل نکردن و عدم انفجار درصد بالایی از مهمات پرتاب شده آمریکا حاکی از آن است که اشکالات جدی در زنجیره تجهیزات، نگهداری و عملکرد تسلیحات ارتش آمریکا وجود دارد.
از بین رفتن یکچهارم پهپادهای تهاجمی آمریکا
ارتش آمریکا در جریان جنگ با ایران دستکم ۴۵ فروند پهپاد امکیو ۹ ریپر خود را از دست داده؛ رقمی که حدود یکچهارم ناوگان این پهپادها را شامل میشود و هزینهای حدود دو میلیارد دلار به همراه داشته است. به گزارش واشنگتنپست، سه مقام آمریکایی مطلع از اطلاعات وزارت جنگ این کشور اعلام کردند که ارتش آمریکا از آغاز جنگ با ایران تاکنون دستکم ۴۵ فروند پهپاد ریپر را از دست داده است. این پهپادها پیش از آغاز جنگ بخشی از ناوگان حدود ۱۸۵ فروندی آمریکا را تشکیل میدادند. ریپر یکی از مهمترین پهپادهای شناسایی و تهاجمی ارتش آمریکاست و هر فروند آن، بسته به تجهیزات و تسلیحات، بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار ارزش دارد. بر این اساس، ارزش پهپادهای از دسترفته تنها در این جنگ حدود دو میلیارد دلار برآورد میشود.تنگه هرمز به یکی از اصلیترین مناطق فعالیت این پهپادها تبدیل شده است. با این حال، سرعت پایین و پرواز در ارتفاع کم باعث شده ریپرها در برابر پدافند ایران و نیروهای همسو با تهران در یمن و عراق آسیبپذیر باشند. یک مقام دیگر آمریکایی به واشنگتنپست گفته است همه این پهپادها سرنگون نشدهاند و تعدادی از آنها پس از قطع ارتباط با اپراتورهای خود سقوط کردهاند.
واشنگتنپست نوشت که این خسارات در شرایطی رخ داده که ذخایر تسلیحاتی آمریکا پیش از این نیز تحت فشار قرار گرفته است. نیروهای آمریکایی تنها در نخستین ماه جنگ، بیش از ۸۵۰ موشک تاماهاوک و بیش از هزار موشک پاتریوت و تاد شلیک کردند. این وضعیت نگرانیهایی را درباره توان آمریکا برای جایگزینی سریع تسلیحات مصرفشده ایجاد کرده است. در همین حال، دولت ترامپ از کنگره درخواست ۶۷ میلیارد دلار بودجه اضافی برای جنگ با ایران و بازسازی ذخایر پنتاگون کرده است. در بخشی از گزارش واشنگتنپست آمده است: اما مشکل تنها تامین بودجه نیست. گزارش اندیشکده امریکن اینترپرایز نشان میدهد ظرفیت تولید برخی مهمات کلیدی آمریکا فاصله زیادی با نیازهای پنتاگون دارد. برای مثال، آمریکا در حال حاضر حداکثر توان تولید ۹۶ موشک تاد در سال را دارد، در حالی که پنتاگون برای سال آینده ۸۵۷ فروند و برای پنج سال آینده نزدیک به ۲۶۰۰ فروند از این موشکها را درخواست کرده است.
بر اساس محاسبات این اندیشکده، با ظرفیت فعلی تولید، تامین نیاز پنجساله پنتاگون به تاد میتواند حدود ۲۷ سال طول بکشد. در همین حال، وزیر جنگ آمریکا نیز هشدار داده است ادامه فشار جنگ بر بودجه دفاعی میتواند پنتاگون را به کاهش آموزشهای نظامی وادار کند. واشنگتنپست در پایان نتیجهگیری کرد که مجموع این گزارشها نشان میدهد حتی در صورت تصویب بودجه درخواستی دولت ترامپ، بازسازی سریع ذخایر تسلیحاتی آمریکا امکانپذیر نخواهد بود و جایگزینی برخی مهمات و تجهیزات مصرفشده ممکن است سالها زمان ببرد.
باتلاق ترامپ
نشریه آمریکایی فارینپالیسی در گزارشی مفصل به بررسی پیامدهای جنگ با ایران پرداخته و نوشته است که این نبرد نه تنها به باتلاقی برای دولت ترامپ بدل شده، بلکه ضعفهای نظامی و راهبردی ایالات متحده را در برابر تهران و دیگر دشمنانش آشکار کرده است.فارینپالیسی در گزارشش نوشته است که جنگ با ایران، اعتبار همپیمانی با واشنگتن را بهعنوان یک تضمین امنیتی مستحکم در خاورمیانه بهشدت تضعیف کرده است. حملات ایران به پایگاههای آمریکا و زیرساختهای منطقه، کشورهای حاشیه خلیج فارس را واداشته تا در ارزش میزبانی از نیروهای آمریکایی بازنگری کنند و به دنبال ائتلافهای تازه مانند پیمان دفاعی عربستان با ترکیه و پاکستان بروند. فارینپالیسی در بخش دیگری از گزارش خود با عنوان محاسبات موشکی نوشته است که نبرد آمریکا با ایران، همچون جنگ روسیه و اوکراین، نشان داده که یک دشمنی که آمریکا آن را ضعیفتر از خود میپندارد، میتواند با جنگ نامتقارن، ارتش آمریکا را تضعیف کند.
این نشریه آمریکایی سپس در این خصوص توضیح داد، ایران با وجود حملات مکرر آمریکا و اسرائیل، توانمندیهای نظامی خود را حفظ کرده و همچنان تهدیدی برای همسایگان، نیروهای آمریکایی و کشتیرانی در تنگه هرمز است. حملات پهپادی و موشکی ایران، ذخایر حیاتی تسلیحاتی آمریکا را که پرهزینه و زمانبر برای جایگزینی هستند، بهشدت کاهش داده است. طبق این گزارش، آمریکا ۱۵۰۰ موشک رهگیر پاتریوت شلیک کرده و تنها حدود ۱۷۰۰ فروند باقی مانده؛ هزینه هر موشک حدود چهار میلیون دلار و ساخت آن بیش از دو سال زمان میبرد. همچنین ارتش آمریکا نزدیک به ۸۰ درصد موشکهای رهگیر تاد، تقریبا تمام موشکهای دوربرد نقطهزن و حدود یکچهارم پهپادهای ریپر خود را از دست داده است. طبق این گزارش، بهرغم آنکه دولت ترامپ به صورت علنی کمبود موشک را رد میکند، اما نگرانیهای موجود درباره ذخایر تسلیحاتی، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را بر آن داشت تا در نشست اخیر در کمپ دیوید، از وزیر جنگ آمریکا پیت هگست، به شدت انتقاد کند و ظاهرا همین موضوع در تصمیم رئیسجمهور برای لغو یک حمله گسترده دیگر به ایران نقش داشته است.
فارینپالیسی همچنین به بیهدف بودن جنگ ترامپ علیه ایران اشاره کرد و نوشت، زمان در حال سپری شدن است. این جنگ با مجموعهای درهم و مبهم از اهداف آغاز شد؛ از نابودی برنامه موشک بالستیک ایران گرفته تا جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هستهای اما اکنون این جنگ در درجه نخست به نبردی برای تسلط بر تنگه هرمز بدل شده است. این آبراه حیاتی در آغاز درگیری باز بود، اما اکنون ماههاست که عمدتا بسته مانده و تاثیرات ویرانگری بر بازارهای جهانی انرژی و پیامدهای اقتصادی موجواری برجای گذاشته است.
در همین حال، ترامپ همچنان با ترسیم تصویری از جنگ که کاملا با واقعیت ناسازگار است، اعتبار ایالات متحده را تضعیف میکند. به عنوان تازهترین نمونه، ترامپ در روزهای اخیر مدعی شده که ایالات متحده کنترل تنگه را در دست دارد، اما تردد کشتیها از هرمز به پایینترین سطح خود در نزدیک به سه ماه گذشته سقوط کرده است. هیچ توافق صلحی در افق دیده نمیشود و به نظر میرسد ترامپ تمایلی به پذیرش ضرر و تن دادن به خواستههای سرسختانه تهران ندارد؛ چرا که باور دارد ایران در نهایت در برابر کارزار فشار اقتصادی تسلیم خواهد شد.
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