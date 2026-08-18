به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه رقابت‌های ۴ وزن دوم کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در اسلواکی، ایلیا علیخانی نماینده وزن ۶۷ کیلوگرم ایران در گروه بازنده ها برابر لائونا از هلند با نتیجه ۷ بر یک به برتری رسید و راهی دیدار رده بندی شد.

در وزن ۶۷ کیلوگرم، ایلیا علیخانی در دور نخست چیچسو از اسلواکی را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد. وی در مرحله بعد مقابل موکیموف از ازبکستان با نتیجه یک بر یک به پیروزی رسید و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. علیخانی در این مرحله مقابل مارکوفسکی از بلاروس با نتیجه ۴ بر ۳ شکست خورد، اما با توجه به حضور حریفش در دیدار فینال، راهی مرحله شانس مجدد شد. وی در این مرحله لائوینا از هلند را با نتیجه ۷ بر ۱ مغلوب کرد و راهی دیدار رده‌بندی شد.

آرمین شمسی پور هم در وزن 55 کیلوگرم به فینال راه پیدا کرد و قرار است امروز عصر به میدان برود.

پیش از این احمدرضا محمدیان در ۷۷ و سام محمدی در وزن ۹۷ کیلوگرم نیز دیگر نمایندگان ایران در ۴ وزن دوم این رقابت‌ها بودند که روز گذشته دوشنبه از دور مسابقات حذف شدند.

همچنین در جریان دو وزن پایانی این مسابقات نیز امیرعلی حیدری در وزن ۶۰ کیلوگرم، در نخستین مبارزه خود چیتیچ از مولداوی را ۹ بر صفر برد و علیرضا محمدحسینی نیز در وزن ۸۲ کیلوگرم در نخستین مبارزه مقابل هروای از اسلواکی با نتیجه ۷ بر یک صاحب برتری شد.

پیش از این نمایندگان ایران در ۴ وزن نخست این مسابقات صاحب ۳ مدال برنز شد.