سقوط در چاهک آسانسور منجر به فوت کارگر ۱۸ ساله در مشهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک جوان ۱۸ ساله ایرانی شامگاه شنبه بر اثر سقوط از طبقه پنجم به داخل چاهک آسانسور به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

مقارن ساعت ۲۳:۵۱ دقیقه شامگاه شنبه با درخواست امداد از سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد آتشنشانان این سازمان با دریافت خبر سقوط یک جوان کارگر به منظور امدادرسانی عازم خیابان امام رضا(ع) مشهد شدند.

در بررسی اولیه مشخص شد یک کارگر جوان به دلایل نامعلوم در یک واحد اقامتی در حال احداث از طبقه منفی یک به داخل چاهک اسانسور در واحد منفی ۵ سقوط کرده است.

سرپرست ایستگاه شماره ۲ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مشهد در همین رابطه گفت: با اعلام درخواست امداد در کمترین زمان ممکن نیروهای امداد سازمان آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

احمد مرندی بیان کرد: عوامل آتش‌نشانی این جوان را با رعایت نکات ایمنی از محل حادثه خارج کردند اما با بررسی عوامل اورژانس مستقر در محل مشخص شد که این جوان به دلیل جراحات وارده فاقد علائم حیاتی است و جان خود را از دست داده است.

وی گفت: این عملیات با تحویل فرد متوفی در ساعت ۱۳ دقیقه بامداد با بازگشت نیروهای امدادی به پایان رسید.