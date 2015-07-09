محکومیت هویت سازی جعلی برای قدس/مقاومت تنها راه پیروزی فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر، ادارات، نهادها و سازمانها و همچنین مردم مسلمان و شهید پرور استان سمنان در بیانیه های جداگانه ای به مناسبت روز قدس، مسئله فلسطین را عامل وحدت مسلمانان جهان دانستند و تغییر ماهیت ناسیونالیستی اشغال این سرزمین به ماهیت اسلامی را نتیجه پیروزی انقلاب اسلامی ایران مطرح کردند.
مبارزه با رژیم اشغالگر قدس وظیفه همه آزادگان جهان
شورای اطلاع رسانی و هماهنگی روابط عمومی های شهرستان شاهرود در بیانیه ای با اشاره به این که مسئله فلسطين، در رأس مسايل غمبار و اسفناک جهان اسلام قرار دارد که در سال ۱۹۱۷ با صدور اعلاميه بالفور، دولت انگليس رسما از تشکيل يهود در فلسطين حمايت کرد آورده است: عاملی که به مردم فلسطين شور و نشاط بخشيد و آنان را به آينده ای درخشان اميدوار کرد نهضت خود جوش انتفاضه بود.
در بخشی از این بیانیه آمده است: ناکام ماندن رژيم اشغالگر قدس از نابود کردن ملت فلسطين و عاجز شدن از سلب هويتش از يک سو و شکست و ناکامي اعراب در آزادسازي فلسطين و نرمش برخی از فلسطيني ها در برابر شعارهاي مطرح شده از سوی حکومت های عربی، از عوامل پيدايش قيام مردمی اهالی اين سرزمين اشغال شده است.
این شورا در ادامه با بیان این مطلب که انقلاب اسلامی باعث شد که قدرت ايران، خلأ مصر را که با کمپ ديويد علمداری مبارزه با اسرائيل را وانهاده بود پر کند، آورده است: انقلاب اسلامی ماهيت مسأله فلسطين را از حالتی ناسيوناليستی به ماهيتی اسلامی تبدیل کرد و با برگزاری حج برائت در مکه ابزار و محملی براي صدور انقلاب ایجاد کرد و حجاج فلسطينی نيز در حد خود از آن الگوبرداری کرده و متأثر شده و به سرزمين خود وارد کرده اند.
در این بیانیه با یادآوری این مطلب که مبارزه با رژیم اشغالگر قدس وظیفه همه مردم جهان نه فقط مسلمانان است، آمده است: همپای ملت مسلمان و شهید پرور استان سمنان و شهرستان شاهرود در این راهپیمایی شرکت کرده و با زبان روزه از خداوند متعال تعجیل در فرج مولا و مقتدایمان حضرت صاحب الزمان(عج) را برای ریشه کنی این ظلم و جور در جهان فریاد خواهیم زد.
روز قدس، روز اسلام و احیای مجدد قوانین اسلامی
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان هم در بیانیه ای به مناسبت این روز راهپیمایی روز قدس را نماد اتحاد مسلمین برای نشان دادن چهره واقعی رژیم صهیونیستی دانسته و آورده است: برپایی راهپیمایی روز قدس، تجمعی جهانی برای آگاهی بخشی به افکار عمومی دنیا نسبت به جنایات رژیم غاصب صهیونیستی است.
در بخشی از این بیانیه با بیان این مطلب که رسانه های تحت سلطه غرب امروز به نمایش چهره ای مظلوم از اسرائیل و اسلام هراسی می پردازند و سعی در پنهان کردن انسان کشی و جنایتهای این رژیم سفاک دارند، آمده: راهپیمایی روز قدس نشانه وحدت مسلمین در آرمان بزرگ آزادی قدس شریف است و ملت مسلمان با حضور در راهپیمایی روز قدس علاوه بر تجدید پیمان با امام خمینی(ره)، خشم و انزجار خود را نسبت به رژیم صهونیستی، این غده سرطانی خاورمیانه فریاد می زنند.
در این بیانیه با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) روز قدس را روز اسلام و احیای مجدد قوانین اسلامی دانسته، آورده است: حضور گسترده مردم در روز قدس، ملت های مستضعف دنیا را متوجه ظلم به قدس شریف از سوی رژیم صهیونیستی می کند و در زنده نگهداشتن آرمان قدس شریف بسیار موثر است.
این شورا در بیانیه خود تاکید کرده است: امروز جنگ های نیابتی و ایجاد گروه های تروریستی مانند تکفیری ها و داعش در دستور کار دشمنان اسلام در خاورمیانه قرار گرفته است و حضور مردم در روز قدس، همبستگی و اتحاد مسلمانان را علیه این سیاستها به رخ دشمنان می کشد.
در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم: روز قدس تنها به آزادی فلسطینان خلاصه نمی شود، بلکه ریشه در فطرت آزادی خواهی و ظلم ستیزی مسلمانان دارد.
حضور در راهپیمایی روز قدس تجلی گر وحدت امت اسلام
دستگاه قضایی استان سمنان نیز به مناسبت روز قدس در بیانیهای با تاکید بر اینکه رژیم صهیونیستی از تدابیر و ارشادهای رهبر معظم انقلاب اسلامی زخم های اساسی خورده، جنایات رژیم غاصب صهیونیستی را محکوم و همراهی خود را در خیل کثیر مردم در روز جمعه اعلام کردند.
در بخشی از این بیانیه آمده: ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات مردم شریف استان و نیز مسلمانان جهان، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که با تدبیر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی روز قدس نامیده شده، فرصتی برای تمام آزادمردان، عدالتجویان و مسلمانان جهان است تا با حضوری گسترده تجلیگر وحدت جهان اسلام برابر رژیم صهیونیستی شوند.
قضات و کارکنان دادگستری کل استان سمنان در این بیانیه با اشاره به اینکه این رژیم بیش از ۵۰ سال ظلم و ستم مستقیم خود را بر مردم مظلوم فلسطین روا داشته آورده اند: در سالهای اخیر شاهد هستیم این رژیم زخمخورده از تدابیر و ارشادات رهبر معظم انقلاب اسلامی و بیداری هر روزه آزادیخواهان جهان بیش از پیش در گرداب تباهی دست و پا زده و تلاش میکند تا با فتنهانگیزی و حمایتها و دخالتهای مستقیم و غیرمستقیم خود گوشههایی از جهان اسلام را در آتش نزاع، درگیری، فتنه تکفیر تروریستها از سوریه، عراق، یمن و بحرین گرفته تا شمال آفریقا گرفتار گذارد.
در پایان این بیانیه می خوانیم: قضات و کارکنان دادگستری کل استان سمنان نیز همگام با تمامی مسلمانان عدالتجو و بیداردل جهان و همدل و همزبان با ملت غیور ایران اسلامی در این مقطع حساس تاریخی و در سالی که با عنوان همدلی و همزبانی دولت و ملت نامیده شده است، بر خود فرض میدانند ضمن شرکت در راهپیمایی پرشکوه روز قدس، این روز اسلامی را گرامی داشته و با حفظ آرمان بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و با لبیکگویی به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، جنایات رژیم غاصب صهیونیستی را محکوم کنند و با فریادهای خود ندای آزادی قدس عزیز، این قبلهگاه اول مسلمانان را سر دهند.
تشنگی و گرسنگی مانع مطالبات اسلامی و انسانی نیست
اداره کل هواشناسی استان سمنان نیز با صدور بیانیهای به مناسبت روز جهانی قدس آورده است: روز جهانی قدس نشانگر اهمیت غیرقابل انکار مسئله آزادی فلسطینیان از یوغ غده سرطانی صهیونیسم و بیانگر این نکته مهم است که آزادی قدس شریف نهتنها هیچوقت از خاطر مسلمانان فراموش نمیشود؛ بلکه روزبهروز آرمان فلسطین و فریاد مظلومیت مستضعفان از دل ملتهای آزاده شنیده میشود.
در ادامه این بیانیه آمده: در این روز عزیز که دست یاری خداوند متعال در آن مشهود است، همه عالم نظارهگرند که حتی تشنگی و گرسنگی هم نمیتواند مانع مطالبات اسلامی و انسانی مسلمانان شود و چگونه هیچ مسلمانی خفت و ذلت را نمیپذیرد و با توکل به خداوند متعال، مردم مظلوم فلسطین پیروز خواهند شد.
در بخش دیگری از این بیانیه میخوانیم: ما کارکنان اداره کل هواشناسی امسال هم مانند سالهای گذشته همگام با تمامی مردم آزادیخواه جهان در روز جهانی قدس، جنایت اشغالگران و حامیان غربی آنان را محکوم کرده و یکبار دیگر ضمن تجدید عهد و پیمان با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و با پیروی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز جمعه، همگام با مردم خداجوی ایران اسلامی در راهپیمایی باشکوه روز قدس شرکت و با مشتهای گره کرده شعار «مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل» سر داده و از آحاد مردم همیشه در صحنه و روزهدار دعوت میکنیم با حضور قدرتمند خود در راهپیمایی روز جهانی قدس شرکت کرده و لرزه بر اندام پوشالی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی بیندازند و موجب دلگرمی و قوت قلب مبارزان فلسطینی باشند.
مقاومت تنها راه پیروزی فلسطین است
بسیج دانشجویی دانشگاه های شهرستان شاهرود نیز با صدور بیانیهای ضمن تاکید بر این که مسئله دفاع از قدس، امری سیاسی یا استراتژیک برای جمهوری اسلامی نیست، آورده است: حمایت جمهوری اسلامی از فلسطین به دلیل یک باور عمیق اعتقادی است که عبارت از بازپسگیری قدس شریف که بهوسیله حرامیان صهیونیست اشغال شده است و نیز حمایت از مردم بیپناه و مظلوم فلسطین که مورد ددمنشی رژیم جعلی صهیونیستی و ایادی و پشتیبانان غربی و شرقی اوست.
در بخش دیگری از این بیانیه نوشته شده: راهی که امام عزیزمان بنیان نهاد، هیچگاه کهنه نشده و در تله سازش دولتهای فاسد عرب و پیروان اسلام سازشکار و مطلوب غرب نمیافتد؛ تدبیر امام برای انتخاب آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز قدس نشان داد که مسئله فلسطین یک مسئله عربی یا ملی نیست بلکه فلسطین با اسلام گره خورده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: میعادگاه روز قدس، هر ساله بهانهای برای یکصدا شدن مستضعفان جهان علیه مستکبران زیادهخواه است؛ همانانی که مهمان خودخوانده شدند و ارض مقدس قدس شریف را لگدمال قدوم ناپاک حرامی خود ساختند.
این بیانیه همچنین در ادامه آورده است: سنگ محک حوادث منطقه در طول عمر نامشروع و نامبارک اسرائیل نشان داد که مقاومت تنها راه سعادت و پیروزی است و کشورها و گروههایی که از کرسی سازش پایین نیامده و پا را از گلیم منفعتطلبی و سیاستبازی فراتر نمینهند، پس از سالها چیزی جز چند عکس یادگاری با سران غاصب قدس شریف و آمریکای جنایتکار به دست نمیآورند.
روز قدس، روز بیداری نهضت های اسلامی و اتحاد مسلمانان جهان علیه استکبار
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان هم با صدور بیانیهای روز قدس را روز اسلام و دفاع از قدس، دفاع از اسلام و پیروزی قدس، پیروزی اسلام و نابودی استکبار خواند و آورده است: روز قدس، روز بیداری نهضتهای اسلامی و اتحاد مسلمانان جهان علیه استکبار و روز نشان دادن عظمت و همبستگی مسلمانان جهان مقابل رژیم غاصب صهیونیستی است.
در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم: بدینوسیله اعلام میدارد با توجه به در پیش بودن آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و حضور مردم در راهپیمایی گسترده روز قدس، کارکنان و بسیجیان پایگاه مقاومت ثامنالائمه (ع) سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان همانند سایر قشرهای مختلف مردم شهیدپرور ایران اسلامی در راهپیمایی روز قدس شرکت کرده و انزجار خود را از رژیم ظالم صهیونیستی اظهار میکنند.
هویت سازی جعلی برای قدس شریف را محکوم می کنیم
بسیج کارگری شهرستان شاهرود نیز با صدور بیانیهای ضمن تاکید بر این مطلب که مردم مسلمان با حضور پرشور در راهپیمایی روز جهانی قدس پاسخ قاطعی به هویت سازی جعلی برای قدس شریف و مسجدالاقصی میدهند آورده است: بر همه مسلمانان و مردم آزاده در سراسر جهان فرض است تا با برگزاری مراسمی نمادین، باشکوه و گسترده، حمایت خود را از حقوق قانونی مردم فلسطین و مخالفت با اشغالگران صهیونیستی جلوهگر سازند.
در ادامه این بیانیه مطرح شده است: امت اسلامی امسال در شرایطی به پیشواز روز جهانی قدس میشتابد که جهان اسلام در حلقه محاصره دسیسههای خطرناک صهیونیسم بینالمللی قرار دارد و از یک سو شاهد تداوم و گسترش تجاوزها و اقدامات ددمنشانه رژیم اشغالگر صهیونیستی و بهخصوص استمرار شهرکسازی و یهودیسازی سرزمین مقدس فلسطین و قدس شریف در سایه سکوت و حتی حمایت کشورهای حامی آن رژیم و در رأس آن دولت آمریکا هستیم و از سوی دیگر گسترش موج خروشان بیداری اسلامی در کشورهای منطقه با استقرار دولتهای منبعث از عزم، اراده و خواست ملتهای مسلمان منطقه، نویدبخش تحقق امید و آرزوی دیرینه مردم مقاوم فلسطین برای تقویت جبهه ضد صهیونیستی و آرمان آزادی این سرزمین مقدس و انزوای هرچه بیشتر رژیم اشغالگر قدس است.
در بخش دیگری از این بیانیه میخوانیم: بنا بر تأکید مقام معظم رهبری حضرت آیتالله العظمی خامنهای، مسئله فلسطین علیرغم تلاش همهجانبه آمریکا و دیگر حامیان رژیم صهیونیستی برای القای آن بهعنوان مسئلهای منطقهای، عربی یا ملی، دیگر از یک موضوع صرفاً عربی و اسلامی فراتر رفته و بهعنوان مسئلهای جهانی، بینالمللی و حقوق بشری موردتوجه و اهتمام همه ملتهای آزاده بوده و حاوی این پیام روشن است که وحدت و همدلی مردم کشورهای اسلامی بهخصوص در فلسطین و مقاومت و پایداری یکپارچه جهان اسلام در برابر اشغالگران تنها راه آزادی فلسطین عزیز است.
در پایان این بیانیه تاکید شده است: بسیج کارگری و جامعه کار و کارگری شهرستان شاهرود همچون گذشته میکوشد تا با شرکت فعال در مراسم بزرگداشت روز جهانی قدس، مراتب مخالفت خود را با اشغال این مکان مقدس و تجاوزهای رژیم صهیونیستی در هویتسازی جعلی برای قدس شریف و مسجدالاقصی، استمرار محاصره غزه و ترور و کشتار مردم مظلوم فلسطین اعلام کند و امید است روزی آرمان امام راحل (ره) و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر آزادی قدس شریف محقق شود.
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