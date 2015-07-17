پایبندی طرفین به تعهدات، عامل موفقیت در روند اجرایی مذاکرات است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این گفت و گوی تلفنی که عصر پنجشنبه انجام شد، با قدردانی از نقش سازنده انگلستان در این مذاکرات، گفت:پایبندی طرفین به انجام تعهداتشان اصلی ترین عامل موفقیت در تداوم روند اجرایی مذاکرات است.

روحانی در مورد روابط دو کشور نیز با اشاره به سابقه روابط و تجربه های دشوار گذشته، اظهارداشت: ما خواهان روابطی بر مبنای منافع و احترام متقابل هستیم و فکر می کنم ظرفیت لازم برای بازسازی روابط ایران و بریتانیا وجود دارد.

رییس جمهور در این گفت و گو با تبیین اوضاع خطرناک منطقه، به نقش مخرب گروه های تروریستی پرداخت و گفت: امروز گروه های تروریستی القاعده و داعش و امثال آنها در کل منطقه در حال فعالیت و آتش افروزی هستند که این موضوعی حاد و خطرناک در منطقه است.

روحانی با اشاره به اقدامات ثبات آفرین کشورمان در مقابله با تروریسم و بیان کمکهای بیش از یکساله ایران به دولت و ارتش عراق در مواجهه با گروه های تروریستی افزود: اگر تمامی کشورها همه توان خود را در مبارزه با تروریسم به کار نگیرند این پدیده شوم دامن بسیاری از کشورها از جمله اروپا را نیز خواهد گرفت.

رییس جمهور در زمینه بحران های منطقه ای، به وضعیت نابسامان و فاجعه بار غذایی و دارویی مردم یمن اشاره کرد و گفت: برای ما قابل قبول نیست که کشوری بخواهد با بکارگیری نیروی هوایی به بمباران مردم بیگناه در منطقه دست بزند.

نخست وزیر انگلستان نیز در این مکالمه تلفنی ضمن تبریک موفقیت های به دست آمده به رییس جمهوری کشورمان، از نقش بسیار سازنده ایشان در حصول این توافق قدردانی نمود و گفت:جنابعالی نقش بسیار سازنده ای برای فراهم آمدن این توافق داشتید. ما تلاش خواهیم کرد تا در مراحل بعد نیز این توافق اجرایی و عملیاتی شود.

دیوید کامرون در زمینه مبارزه با تروریسم اظهارداشت: ما هم تروریست ها را بسیار خطرناک می دانیم و باید برای از بین بردن آنان اقدام نماییم.ما می دانیم این امر خطری برای کل منطقه است و باید با آن مقابله شود.

در این مکالمه تلفنی طرفین آخرین وضعیت بازگشایی سفارتخانه های دو کشور را نیز مورد بررسی قرار داده و ابراز امیدواری نمودند تا وزارت خارجه های دو کشور بتوانند اقدامات خود را در این زمینه به انجام برسانند.