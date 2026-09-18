موسوی: شاعران و هنرمندان باید پرچمدار وحدت و انسجام ملی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی بعدازظهر جمعه در آیین تجلیل از شاعران مجاهد «بعثت شعر هنگامه» که به مناسبت روز شعر و ادبیات فارسی، اظهار کرد: تجربه حضور در حوادث و ناآرامیهای گذشته نشان داده است که در موقعیتهای سخت و بحرانی، اهمیت فعالیتهای فرهنگی و نقشآفرینی افرادی که برای حفظ آرامش جامعه تلاش میکنند، بیش از گذشته آشکار میشود.
وی افزود: تلاش شاعران برای اثرگذاری فرهنگی در چنین شرایطی اقدامی ارزشمند است و این قشر میتواند با ظرفیتهای هنری خود در جلوگیری از شکلگیری التهاب و تقویت آرامش اجتماعی نقشآفرین باشد.
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به شرایط دشوار کشور در دوران جنگ بیان کرد: عملکرد مسئولان در بزنگاههای حساس اهمیت ویژهای دارد و در زمان سختیها، عیار افراد و میزان همراهی و تلاش آنان برای عبور از مشکلات مشخص میشود.
وی با تقدیر از اقدامات و خدمات استاندار قم و مجموعه مدیریت استان در این شرایط ادامه داد: تلاشهای انجام شده از سوی مسئولان استان در دوران جنگ و شرایط دشوار کشور شایسته قدردانی است و مدیریت مناسب در مقاطع حساس میتواند در عبور از این شرایط مؤثر باشد.
قم باید الگوی حرکتهای فرهنگی بماند
موسوی با بیان اینکه قم همواره در عرصههای مختلف پیشگام و الگوساز بوده است، خاطرنشان کرد: بسیاری از حرکتهایی که از قم آغاز شده، در دیگر نقاط کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و این سابقه، مسئولیت مجموعههای فرهنگی و اجتماعی استان را برای ادامه این مسیر بیشتر میکند.
وی افزود: باید تلاش شود اقدامات فرهنگی و اجتماعی در قم با حفظ وحدت و انسجام ادامه پیدا کند تا تجربههای شکلگرفته در این استان بتواند برای دیگر نقاط کشور نیز الگو باشد.
رئیس کل دادگستری استان قم انسجام ملی را از نیازهای مهم کشور دانست و اظهار کرد: توجه به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در عرصه فرهنگ و در تولید آثار هنری و ادبی باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی ادامه داد: شاعران و هنرمندان در تولید آثار خود باید به گونهای عمل کنند که نتیجه آن تقویت وحدت، همدلی و انسجام در جامعه باشد و اختلافات داخلی به زمینهای برای سوءاستفاده دشمن تبدیل نشود.
موسوی، بر نقش جریان فرهنگی و هنری در ایجاد پیوند میان نسلهای مختلف تأکید کرد و گفت: رونق اجتماعات فرهنگی و مردمی در قم، زمینه حضور گروههای مختلف جامعه از بانوان و آقایان تا کودکان و نوجوانان را فراهم کرده است.
شعر انگیزه نسل جدید را تقویت میکند
وی حضور شاعران و ارائه سرودههای آنان در این اجتماعات را دارای آثار ارزشمند دانست و افزود: این حضور و فعالیتهای ادبی میتواند انگیزه و رویشهای جدیدی را در میان نسلهای مختلف ایجاد کند.
رئیس کل دادگستری استان قم بهویژه بر تأثیرگذاری این جریان فرهنگی بر کودکان و نوجوانان تأکید کرد و ادامه داد: حضور نسل جدید در برنامههای فرهنگی و مشاهده فعالیت شاعران و هنرمندان میتواند زمینه شکلگیری انگیزههای تازه را فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: استمرار این حرکت فرهنگی میتواند آثار ماندگاری در جامعه بر جای بگذارد و ظرفیت شعر و هنر را در مسیر تقویت همدلی و انسجام اجتماعی به کار گیرد.
موسوی با قدردانی از شاعران، هنرمندان، مسئولان و دستاندرکاران برگزاری آیین تجلیل از شاعران مجاهد «بعثت شعر هنگامه» اظهار کرد: استمرار چنین برنامههایی و توجه به ظرفیتهای فرهنگی و هنری میتواند در تقویت جریان فرهنگی جامعه مؤثر باشد.
قم- رئیس کل دادگستری استان قم گفت: شاعران و هنرمندان با تولید آثار فرهنگی میتوانند به تقویت وحدت و همدلی جامعه کمک کنند و مانع بهرهبرداری دشمن از اختلافات شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی بعدازظهر جمعه در آیین تجلیل از شاعران مجاهد «بعثت شعر هنگامه» که به مناسبت روز شعر و ادبیات فارسی، اظهار کرد: تجربه حضور در حوادث و ناآرامیهای گذشته نشان داده است که در موقعیتهای سخت و بحرانی، اهمیت فعالیتهای فرهنگی و نقشآفرینی افرادی که برای حفظ آرامش جامعه تلاش میکنند، بیش از گذشته آشکار میشود.
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