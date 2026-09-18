به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع سوری اعلام کردند که توپخانه رژیم صهیونیستی اطراف شهرک «بیت‌جن» در حومه غربی دمشق را هدف قرار داده است.

خبرگزاری سوریه از گلوله باران تله باط الورده در حومه شهرک بیت جن در حومه دمشق از سوی توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی از زمان سقوط نظام سابق سوریه، دست به حملات گسترده به سوریه زده است و چندی قبل نیز به بهانه حمایت از دروزی ها، مناطقی از دمشق را بمباران کرد.

از زمان سقوط نظام بشار اسد، ارتش این رژیم با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.