به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل عصر جمعه در آیین گرامیداشت روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار در تبریز، اظهار کرد: قریحه و علاقه‌مندی به شعر و ادب به تنهایی نمی‌تواند انسان را به جایگاهی مانند شهریار برساند، بلکه پیوند سنت‌های ملی، معارف دینی و محبت اهل بیت(ع) در وجود او، عامل اصلی ماندگاری این شاعر بزرگ بود.

وی افزود: شهریار به ایران افتخار می‌کرد و در آثار و سخنان خود نیز ارادتش به این سرزمین را آشکار بیان می‌کرد؛ سرزمینی که در طول تاریخ گستره وسیعی داشته و بخشی از هویت تمدنی منطقه را شکل داده است.

ضرورت پیوند شعر، ادب، اخلاق و دین

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت حفظ پیوند میان فرهنگ ایرانی و آموزه‌های دینی گفت: اگر امروز می‌خواهیم شعر و ادب، اخلاق، تدین و همزیستی مسالمت‌آمیز را در کنار یکدیگر داشته باشیم، راهی جز وفاداری به سنت‌های تمدنی ایران و آموزه‌های اسلام و محبت اهل بیت(ع) نداریم.

مطهری‌اصل با اشاره به ارادت ویژه شهریار به امام حسین(ع) اظهار کرد: علاقه شهریار به اهل بیت(ع) در اشعار او به روشنی دیده می‌شود و ارادت او به سیدالشهدا(ع) به اندازه‌ای بود که با شنیدن نام امام حسین(ع) متأثر می‌شد.

وی افزود: اربعین حسینی و حضور میلیون‌ها نفر از مسلمانان و علاقه‌مندان اهل بیت(ع) در این اجتماع بزرگ، نمونه‌ای از ظرفیت محبت به امام حسین(ع) برای ایجاد پیوند میان ملت‌ها و مسلمانان است.

اهل بیت(ع) محور وحدت مسلمانان

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی، محبت اهل بیت(ع) را از مهم‌ترین محورهای وحدت مسلمانان دانست و گفت: مسلمانان برای رسیدن به وحدت، نیازمند محورهایی هستند که بتواند دل‌های آنان را به یکدیگر پیوند دهد و در این میان محبت به امیرالمؤمنین(ع)، امام حسین(ع) و انتظار منجی عالم بشریت از مهم‌ترین عناصر وحدت‌بخش است.

مطهری‌اصل با اشاره به اشعار شهریار درباره امیرالمؤمنین(ع) و واقعه کربلا ادامه داد: سروده‌های شهریار درباره حضرت علی(ع) و امام حسین(ع) بخشی از عظمت ادبی و معنوی این شاعر را نشان می‌دهد و همین پیوند عمیق با معارف اهل بیت(ع)، آثار او را ماندگار کرده است.

وی گفت: شهریار در کنار موضوعات دینی، به مسائل اخلاقی و اجتماعی نیز توجه ویژه داشت و در «حیدربابایه سلام» تصویری از زندگی، اخلاق و هویت انسان ایرانی ارائه کرد.

شهریار؛ پیونددهنده فرهنگ ایرانی و معارف اسلامی

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه شهریار در عرصه‌های مختلف اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی سخن گفته است، خاطرنشان کرد: تلاقی سنت‌های اصیل ایرانی با آموزه‌های دینی و فرهنگ تشیع، شخصیت و آثار شهریار را شکل داده و موجب شده است نام و شعر او برای نسل‌های مختلف ماندگار بماند.

مطهری‌اصل افزود: آثار شهریار در کنار میراث شاعرانی همچون حافظ، سعدی و خاقانی، بخشی از سرمایه فرهنگی و ادبی ایران به شمار می‌رود و می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توجه نسل جوان به میراث فرهنگی و تمدنی ایران و اسلام گفت: باید با همدلی و همراهی، برای ساختن تمدنی مبتنی بر ایمان و ارزش‌های انسانی تلاش کنیم و امیدوار باشیم جهان از ظلم و بی‌عدالتی رهایی یابد.