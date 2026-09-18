به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی کبیریپور بعدازظهر جمعه در آیین تجلیل از شاعران مجاهد «بعثت شعر هنگامه» اظهار کرد: دشمن برای ابعاد مختلف تهاجم خود، برنامهریزی گستردهای انجام داده و سناریوهای متعددی را برای پیشبرد اهداف خود در نظر گرفته بود.
وی افزود: یکی از محورهای این طراحی، پیوند دادن ناآرامیهای داخلی با تهاجم نظامی بود تا از طریق ایجاد ارتباط میان این مؤلفهها، شرایط کشور را به سمت اهداف مورد نظر خود هدایت کند.
جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) استان قم ادامه داد: با وجود این طراحیها، حضور گسترده مردم در خیابانها و عرصههای مختلف، بسیاری از محاسبات دشمن را تحت تأثیر قرار داد و اجازه نداد سناریوهای پیشبینی شده به نتیجه مورد انتظار آنان برسد.
کبیریپور با اشاره به اهمیت حضور مردم در تحولات اخیر کشور بیان کرد: دشمن برای جنگ نظامی و ابعاد گوناگون آن محاسبات متعددی انجام داده بود، اما مؤلفهای که در این محاسبات به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته بود، حضور گسترده و انسجام مردم بود.
وی تصریح کرد: همین حضور و انسجام اجتماعی از جمله عواملی بود که بخش مهمی از طراحیهای دشمن را با ناکامی مواجه کرد و نشان داد که حضور مردم در صحنه میتواند در برابر سناریوهای مختلف، نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
همه در تقویت حضور مردم سهیم هستند
جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) استان قم با بیان اینکه تداوم این حضور نیازمند مشارکت بخشهای مختلف جامعه است، گفت: هر فردی که به هر شکل در تقویت حضور مردم، افزایش انسجام اجتماعی و استمرار این حرکت نقشآفرینی میکند، در این مجاهدت سهیم است.
وی افزود: این نقشآفرینی تنها به یک گروه یا مجموعه محدود نمیشود و افرادی که برای برگزاری تجمعات و برنامهها امکانات و مقدمات لازم را فراهم میکنند نیز در این عرصه نقش دارند.
کبیریپور ادامه داد: مسئولان، سخنرانان، مداحان، شاعران و هنرمندان نیز هر کدام به شیوهای میتوانند در تقویت این جریان و استمرار آن نقش داشته باشند و ظرفیتهای خود را در این مسیر به کار گیرند.
وی، نقش شعر و هنر را در این میان مهم دانست و اظهار کرد: شاعران از سرمایه و گنجینهای برخوردارند که در وجود و سینه آنان قرار دارد و میتوانند با بهرهگیری از این ظرفیت، فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.
شاعران شور مردم را زنده نگه دارند
جانشین فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب(ع) استان قم با تشبیه اثرگذاری شعر به عطرآگین شدن فضای جامعه بیان کرد: همانگونه که عطر میتواند فضای یک محیط را معطر کند، شعر نیز میتواند شور، حماسه و انگیزه مردم را زنده نگه دارد.
وی افزود: خلق اشعار و سرودههای جدید میتواند به تداوم این حرکت فرهنگی و اجتماعی کمک کند و زمینه استمرار حضور و همراهی جامعه را فراهم آورد.
کبیریپور با قدردانی از شاعران و هنرمندانی که در این عرصه فعالیت میکنند، بر ضرورت استمرار جریان شعر و هنر تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیتهای فرهنگی و هنری در پاسداشت ارزشها و تقویت روحیه جامعه اهمیت دارد.
وی همچنین از دستاندرکاران برگزاری آیین تجلیل از شاعران مجاهد «بعثت شعر هنگامه» قدردانی کرد و بر اهمیت همراهی مجموعههای مختلف در حمایت از جریان شعر و هنر تأکید داشت.
قم- جانشین فرمانده سپاه قم گفت: حضور مردم، محاسبات دشمن را برهم زد و شعر و هنر میتواند این انسجام و روحیه حماسی را استمرار دهد.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی کبیریپور بعدازظهر جمعه در آیین تجلیل از شاعران مجاهد «بعثت شعر هنگامه» اظهار کرد: دشمن برای ابعاد مختلف تهاجم خود، برنامهریزی گستردهای انجام داده و سناریوهای متعددی را برای پیشبرد اهداف خود در نظر گرفته بود.
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