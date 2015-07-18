به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه ارومیه با اصلاحیه فراخوان پذیرش بدون‌ آزمون دکتری سال تحصیلی ۹۵-۹۴ اعلام کرد دانش آموختگان و دانشجویان کارشناسی ارشد با معدل ۱۶ کارشناسی و معدل ۱۷ کارشناسی ارشد که بیش از دو سال از تاریخ فارغ التحصیلی آنها نگذشته، می توانند در این دوره شرکت کنند.

متقاضیان واجد شرایط تا ۵ مردادماه فرصت دارند مدارک خود را به دانشگاه ارومیه ارسال کنند.

در همین زمینه نیز دانشگاه یاسوج در راستای اجرای آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر از میان دانشجویان یا فارغ التحصیلان ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج و سایر دانشگاههای معتبر در قالب ظرفیت، برای سال تحصیلی ۹۵-۹۴ در مقطع دکتری بدون آزمون كتبی دانشجو می پذیرد.

این افراد باید علاوه بر اینکه بیش از دو سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد، حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مصاحبه را مطابق جداول مربوطه کسب کنند.

دانشگاه یاسوج در خصوص پذیرش قطعی دانشجویان دکتری با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های رشته و گرایش های دوره دکتری خود تصمیم گیری خواهد کرد و هیچ گونه الزامی به پذیرش دانشجوی دکتری از این طریق در تمام رشته گرایشهای دوره دکتری خود ندارد.

زمان مصاحبه از داوطلبان شهریور ماه سال ۹۴ خواهد بود.

رشته های دكتری پذيرش بدون آزمون كتبی در دانشگاه ياسوج شامل شيمی - تجزيه، شيمی - فيزيک، مهندسی شيمی – جداسازی، زراعت- فيزيولوژی گياهان زراعی، توسعه كشاورزی، علوم سياسي - جامعه شناسی سیاسی است.

تکمیل ظرفیت پذیرش بدون آزمون (سهیمه استعدادهای درخشان) دانشجوی دکتری تخصصی ( PHD) دانشگاه رازی نیز اعلام شد.

دانشگاه رازی در راستای پذیرش بدون آزمون برگزیدگان علمی در دوره دکتری تخصصی به منظور تکمیل ظرفیت رشته های خود، برای نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴ برای رشته های آمار، شیمی تجزیه، شیمی فیزیک، شیمی آلی، شیمی معدنی، نانو شیمی، ریاضی کاربردی، فیزیک حالت جامد و فیزیک - نظری دانشجو می پذیرد.

دانشگاه اختیار دارد حداكثر ۲۰ درصد ظرفيت پذيرش با آزمون شيوه آموزشی - پژوهشی دوره روزانه دكتری خود در هر کد رشته محل تحصیل را از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد داخل کشور و مورد تأیید وزارت (یا دانشجویان دوره کارشناسی ارشد که تا پایان شهریور ماه سال ۹۴ دانش آموخته شوند) به صورت مازاد برظرفیت، پذیرش کند.

مدارک واصله پس از بررسی توسط دفتر استعدادهای درخشان جهت ارزیابی علمی به دانشکده ها و از دانشکده ها به گروه های آموزشی مربوطه ارجاع خواهد شد و پس از امتیاز دهی داوطلبانی که مجموع امتیازات آنها ۴۰ و یا بیشتر باشد، برای مصاحبه علمی دعوت به عمل خواهد آمد.

مهلت ارسال مدارك حداكثر تا پايان وقت اداری ۳۰ تیرماه خواهد بود و زمان و مكان برگزاری مصاحبه در زمان مقتضی از طريق پايگاه اينترنتی دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد.